後座棉被裹屍 嫌犯開車自撞落網

彭姓死者被人發現以棉被包裹，陳屍白色轎車後座。（記者巫鴻瑋／翻攝）

新竹縣橫山鄉13日發生的棉被裹屍命案，檢警查出當時除了徐姓主嫌外，疑還有共犯同車，並在自撞後搭乘接應的黑車逃離現場，橫山警方14日帶回接應的車主等四名涉案關係人，四人均矢口否認犯案，警詢後都移送新竹地檢複訊，檢察官訊問後，以四人涉嫌重大、且有串供之虞，聲請羈押禁見。

涉嫌殺人的徐姓男子仍在逃當中，橫山警方案發後成立專案小組追緝，同時過濾死者彭姓男子的交友往來情況，彭男友人在案發後第一時間就向警方主動表示，彭日前才因為債務問題與徐嫌有糾紛，12日晚間彭徐二人也相約談判。

據彭男友人透露，彭男日前因借款給徐台幣數十萬元，但因徐遲遲無法還款，彭一氣之下將徐的愛車開去當鋪典當抵債，徐得知後大為不滿，才會在12日晚間找上彭要談判；彭男家屬則表示，彭在12日晚間8時許離開家後就沒有回來，當時他身上還攜帶數萬元現金。

徐男疑似在談判過程中將人殺害，不僅以棍棒將彭打到頭骨碎裂，還持刀砍殺對方，才會造成彭的手腳、臀部留下刀傷，甚至連腳筋都被砍斷，手法凶殘；13日上午徐用米色棉被將屍體準備載往棄屍，卻意外在途中自撞車禍 ，導致車輛爆胎無法行駛，徐立刻棄車，也不管彭男屍體還在車後座，就搭接應黑車離去，命案因此曝光。

橫山警方在昨日上午帶回四名涉案關係人，其中就有接應主嫌的黑車車牌查出的車主，但四人皆否認參與殺人，更表示不認識死者；不過，警方初步調查，當時不止徐嫌一人開車準備將彭男載往山區棄屍，車上還有一人，是涉案關係人之一。

雖然四人矢口否認，但警方不信，依殺人罪嫌將四人移送新竹地檢，警方持續追緝徐姓主嫌。