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事前告知風險…陰莖增大變「苦瓜」 醫無過失不起訴

記者賴佩璇╱台北13日電
李姓男子接受陰莖增大手術，不滿龜頭出現大小不一、凹凸不平的疣狀顆粒，狀似山苦瓜，控告醫師過失傷害。圖為示意圖。(本報資料照片)
李姓男子接受陰莖增大手術，不滿龜頭出現大小不一、凹凸不平的疣狀顆粒，狀似山苦瓜，控告醫師過失傷害。圖為示意圖。(本報資料照片)

北市一名李姓男子今年去醫美診所，進行陰莖增大手術，不滿龜頭出現大小不一、凹凸不平的顆粒物，嚴重影響外觀及功能，控告執刀林姓醫師、陳姓負責人等3人涉過失傷害罪。台北地檢署查出，醫師在術前已善盡告知義務，並無過失，昨給予3人不起訴處分。

檢方調查，今年3月、4月間，前往醫美診所注射長效型填充物「雅得媚(Aquamid)」至龜頭，術後表現卻出現大小不一顆、凹凸不平的顆粒物，甚至造成勃起障礙，因此控告診所陳姓負責人和兩名林姓醫師，涉嫌過失傷害罪。

診所醫師辯稱，是合法使用填充物，李男在去年7月18日和8月13日，分別由一名75歲林姓醫師及另一名48歲林姓醫師，施以注射「雅得媚」填充物手術。術後，李男也說龜頭出現傷害，診所出於無奈，只好支付台幣1萬6000元（約561美元）紅包。

當時，雙方已經簽署和解書，李男具狀撤告，檢方依法不起訴3人。今年3、4月間，李男再至診所動手術，希望能夠修復龜頭，不料術後僅有部分區域增大，外觀依然貌似「山苦瓜」。李男認為手術涉有過失，再度對診所陳姓負責人及兩名林姓醫師提告。

檢方認為，填充物「雅得媚」有經中華民國主管機關許可使用，且依雙方和解書記載，「本診所在注射填補陰莖龜頭前，醫師已經根據學理、國內外相關文獻所載治療風險，已經明確告知客人施用雅得媚注射，「同時修復凹凸不平至客觀可以接受」。

檢方認為，顯然診所醫師在事前就已善盡告知義務，並無過失，且外觀美醜定義因人而異，即使自我感覺龜頭有缺憾，也不符合傷害罪的客觀構成要件；李男拿術後4個月的診斷，以證明勃起障礙，此部分也無法證明因果關係，昨依罪嫌不足，不起訴3人。

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