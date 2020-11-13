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不服藥發病…和櫃姐邊談業務邊自慰 碩士男猥褻判拘

記者王聖藜╱台北13日電
碩士男和櫃姐「邊談業務邊自慰」遭判拘役25日，圖為台北地院。（記者王聖藜╱攝影）
碩士男和櫃姐「邊談業務邊自慰」遭判拘役25日，圖為台北地院。（記者王聖藜╱攝影）

丁姓男子臨櫃與櫃台小姐洽談業務，伸手入褲內自慰到射精，被檢方聲請簡易判決處刑，丁抗辯有思覺失調症，主張無罪，台北地院查出，丁不吃藥才發病，屬自行招致，不符減、免刑規定，依公然猥褻罪判他拘役25日，得易科罰金台幣2萬5000元（約877美元）。可上訴。

2019年1月3日下午，丁到台北市中山區東南旅行社詢問旅遊行程業務，他坐在1樓櫃台前的椅子上、面向櫃台小姐，裸露並手握生殖器自慰後射精，櫃台小姐報警，檢察官偵查，對丁聲請簡易判決處刑。

丁稱，他有思覺失調症，2014年起罹病，後來病情加重，常做出踰矩的動作，「我一發病就會一直犯案」；丁說，每天要吃2顆藥，沒吃藥就會病情惡化。

法官調查，丁2016年曾因公然裸露生殖器被新北地院判拘役20日確定，可預見不服藥將導致再度犯罪，仍執意不服藥，有「容任」及「漠然」心態，且有犯罪的不確定故意。

法官認為，經三總精神科醫師鑑定，丁雖然行為時處於病情惡化狀態，但他案發前長期不服藥，是自行招致，依刑法第19條規定即無減刑餘地，丁辯稱會妄想、欠缺辨識能力等，一概不採。

判決指出，丁在不特定人共見共聞場合暴露、撫摸生殖器，違反社會善良風俗，考量他坦承犯行、有碩士程度學歷證書、自稱從事運輸業，依法判決。

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