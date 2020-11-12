47歲女跟保七警丈夫吵架 竟持刀刺夫動脈奪命

歐姓女子（左起）跟保七員警劉姓丈夫感情和睦，疑因口角，她持刀刺他左大腿動脈，導致大出血送醫不治。(取材自臉書)

47歲歐姓女子跟保七總隊員警劉姓丈夫在高雄經營火鍋店，今年5月開幕當天，她疑不滿他離店太久起口角，丈夫又先返家害她沒鑰匙，她回住處後，涉持水果刀刺丈夫的左大腿，導致大出血送醫不治；歐女偵訊辯稱在嬉鬧，但高雄地檢署查出，她應至少2次砍刺行為，今天依傷害致死罪嫌起訴。

檢方查出，歐女跟劉姓丈夫（49歲）今年5月10日晚間，在烤魚火鍋店內發生爭執，劉便先返家休息，歐女隔天凌晨1點多回家後，又跟劉發生肢體衝突，她持水果刀刺向劉的大腿，切斷左股動脈及靜脈，造成大量出血，送醫搶救到當天下午4點多仍宣告死亡。

歐女辯稱，當天屬火鍋店開幕期間，劉姓丈夫卻載他父母去搭高鐵，她打電話質問「為什麼不趕快回來」，因人很多講話比較大聲，劉才不願意跟她一起返家，但劉也拿走鑰匙造成她無法回家；她進家門後看見丈夫在睡覺，就叫醒問「為何將鑰匙帶走？」劉便道歉，她就已經不生氣了。

歐女稱，後來她叫丈夫去洗澡，並到陽台替他拿換洗衣服，看見廚房流理台很凌亂，順手整理時，劉用棉被遮身體跑來廚房跟她嬉鬧，當時她手拿著刀正要收回去，先趕劉回房間，但劉在房門口站不穩，她出手扶住，接著劉就說「我受傷了」，此時看到地上的血嚇一跳。

歐女強調並沒有持刀揮舞，或抵擋丈夫靠近，不知道什麼時候弄到丈夫的；檢察官勘驗監視器，認定兩人當天在店內有爭執，手機 訊息也顯示歐女沒鑰匙返家而不滿，且刀傷深度至少12公分，扣案的棉被有1處穿刺孔、卻沒穿透棉被背面，顯示跟刺入劉的大腿是不同砍刺行為，並不是偶然的過失。

檢方認為，歐女跟劉姓丈夫平時感情和睦，凶器水果刀也是家庭日常工具，她沒有殺人動機、也非預謀犯案，但她應可預知砍刺恐釀大量出血，涉犯傷害致死罪嫌。歐女今年5月傳喚到案，複訊以10萬台幣交保。