破門晚一步！台大陸生宿舍上吊亡

台大近日接連傳出學生輕生憾事。(本報資料照片)

台大9日才有女學生墜樓身亡，不料11日晚再傳男學生疑似在宿舍自殺。教育部 證實，據台大校方轉述，昨晚8點50分接獲學生通報，一名男學生將宿舍門反鎖，校方趕緊通報，警消破門而入，發現學生已不幸上吊身亡。

教育部表示，確定身分是陸籍學生，已通知高等教育司、國際司，學校也有打電話通知教育部校安中心，目前台大仍在處理中，事情發生先以學生為重。

昨晚約6點，有學生在社群平台上發文，「幫中國朋友傳話，因為個人的因素沒辦法自行解決，如果版上有就讀台大，麻煩幫忙」。據內文指出，「有位吳姓陸生在台大讀碩士即將畢業，去年10月赴台參加碩士答辯，該名陸生好友卻突然收到類似遺書的文字， 目前失聯中，只知道他住在台大的宿舍，想問問你可不可以幫忙聯絡台大政法學院，或者在臉書 或噗浪之類打聽一下他的下落，希望能有人去他住所看看。」

未料昨晚傳出悲劇，警方獲報到場發現房門反鎖，請消防人員破門，但男大生已明顯死亡。

●教授分享熬過難關2契機

台灣 大學先後發生兩起學生死亡憾事。台大法律系教授李茂生在臉書表示，任教近30年第一次碰到這種情事。想結束生命有很多理由，但還是希望輕生前能夠多想想，盡量求助，不要輕易踏出那無法挽回的一步。

他說，他沒有過想輕生的經驗，不過活了60幾年，總會有幾回陷入人生的低潮，而且是那種貌似很難翻身的低潮。當時讓他度過難關的契機有兩個；一個是他人的協助，不需要是實質的協助，只要是個輕微的關懷即可。另一個則是不斷回想過去曾有過的美好經驗。

李茂生表示，前者得到溫暖，後者讓他不捨人生，不僅是不捨自己，同時也不捨親密的周邊者。「希望我的人生經驗能夠幫得了站在歧路上的人」。