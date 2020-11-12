短褲妹火車站行乞 想存500萬

一名穿著短褲的年輕女子連日獨自坐在車站外的角落乞討。(取材自臉書)

24歲年輕沈姓「短褲妹」連日在桃園市中壢火車站前乞討，她透露目標是以行乞存到500萬(台幣，下同，約17萬美元 )。中壢警方擔心沈女獨自逗留人來人往的車站，恐生安全疑慮，前天下午同社會局社工到場協助，並告知沈女，未來如再有乞討行為，「見一次罰一次」。

本報系聯合報報導，中壢火車站連續數日有名年輕女子穿著短褲，提著一個粉紅色行李箱，獨坐在車站外的角落，身前擺著一個泡麵紙碗，有民眾將拍下照片PO上臉書 社團網並報警，照片引起網友熱議，不少人前往關心。其父無奈表示「已不是第一次，怎麼勸也勸不聽」。

由於台南日前發生女大生遭擄殺案件，有民眾擔心沈女發生意外，要求警方積極處理，因此中壢警方前天會同社回局人員，將沈女帶回社會局安置，稍晚也由社工陪她回租屋處。

警方向她告知，之後若有乞討情事發生，將依社會秩序維護法第82條，於公共場所或公眾得出入之場所，乞討叫化不聽勸阻者，處3日以下拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰。

另據ETtoday報導，「短褲妹」原本目標是以行乞存到500萬，但最近漸漸覺得乞丐收入不穩，有時候一天只進帳200元，並稱自己有在找別的工作。

沈女表示，她休學後透過就業 服務中心接洽，到新北市做包裝手工，但沒多久就被開除，陸陸續續換了十幾份工作，大部分老闆都認為她動作太慢將她解雇，於是才有「當乞丐」念頭。

沈女透露，車站附近的店家都對她很友善，她遇到比較好的路人時，甚至還可以「指定點餐」，但沈女也表示，最近覺得當乞丐收入不太穩定、工時長，有點不划算。

沈女表示，行乞的這一年多來，每天工時長達12小時，好的時候一天可以有2000元收入，最糟也有只拿到200元過，而且現在在外面租一間6000元的套房，有時吃飯錢都不太夠，更不可能存下來，所以最近有在找別的工作。