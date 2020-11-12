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金門男女士官畸戀 司令台淪「炮台」

台灣新聞組╱台北12日電
涉軍中畸戀的邱男控學妹誣告，求賠償80萬台幣，遭彰化地院駁回。(本報資料照片)
涉軍中畸戀的邱男控學妹誣告，求賠償80萬台幣，遭彰化地院駁回。(本報資料照片)

邱姓男子在金門服志願役，與一名女士官學妹發生軍中戀情，兩人在司令台、庫房、廁所等地多次發生性關係，因女方有論及婚嫁男友，邱男醋勁大發，揚言要拆穿她劈腿，結果學妹先發制人，向長官控訴他性侵；邱男因此被迫退伍，由於邱男被控性侵獲不起訴，他據此要求精神賠償台幣80萬元，被彰化地院法官駁回。

鏡週刊報導，去年8月，學妹調到金門服役，因不適應部隊生活，身為學長的邱男特別關心呵護，於是兩人陷入熱戀，除了在金門民宿，部隊庫房、廁所，甚至金防部太湖營區司令台也都成為他倆的「炮台」。

後來，邱男得知學妹到金門服役前，就有個論及婚嫁男友，他醋勁大發，為逼迫學妹與男友分手，威脅哪天她男友來金門懇親時，要來個「相見歡」！

沒想到學妹先發制人，向部隊長官控訴邱男性侵，她指證歷歷，兩人於何時、何地發生性關係，描述一清二楚。由於事涉軍紀，部隊強迫邱男退役，也使得邱男被稱為「部隊之狼」。

中國時報報導，金門地檢署偵辦後發現，兩人在案發後仍密集聯絡，違反常理，認為性侵罪證不足，對邱男做不起訴處分。

邱男不甘心，為討回清白，向戶籍所在地彰化地院提起民事訴訟，指控學妹誣告，且害他被部隊汰除，受到精神上極大痛苦，要求賠償80萬。

但法院審理時查看雙方對話紀錄後，也認定男方有威脅之情事，至少有一次違反女方意願；檢方不起訴邱男，不代表學妹指控其強制性交完全憑空捏造，而且邱男對學妹時有親暱、時有威脅，他亦無法提出兩造是兩情相悅的性交證據，因此駁回其求償80萬之訴。

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