性侵報案少女害尋短？消防員判無罪
新竹縣消防局勤務指揮中心陳姓小隊長2018年值勤接獲一名17歲女高中生報案，陳記下對方電話號碼以簡訊、LINE和對方聯絡後約見面性侵，女高中生不堪受辱，接受輔導時痛恨說「想殺死對方」，今年2月尋短，遭檢方依成年人故意對少年犯強制性交罪嫌起訴。
新竹地院審理終結，法官認為女高中生控詞前後不一，檢方無法證明雙方和解行為與性侵有關，諭知陳無罪。檢方指出，將收到判決書後再決定是否上訴。
經查，陳男接獲女高中生求救電話後，就趁機抄錄對方號碼，之後常以簡訊、LINE連繫、約女高中生吃早餐，兩人因此熟識，取得信賴後，2018年4月6日，陳開車載女高中生到新竹縣竹東鎮，將車停放路邊，要求女高中生到後座性侵得逞。
事後，女高中生報案，去年底接受心理輔導痛恨說「想殺死對方」，2年間輕生16次均獲救，仍於今年2月尋短時身亡。檢方根據兩人對話紀錄、和解書、輔導紀錄與驗傷診斷書，認定陳涉重嫌，依法起訴。
陳男2018年12月間曾向女高中生表示歉意，並簽下和解書賠償10萬元台幣。陳在接受調查時只承認確實要求女高中生坐到後座，但否認性侵或猥褻。
法官認為，女高中生的控詞僅空泛指控陳，未明確說明性侵手段與經過情形，且說詞前後矛盾不一，也無其他證據佐證，且雙方雖簽和解書，但達成和解的緣由、目的為何，缺乏事證可證明，加上女高中生驗傷就診距離案發已1年7個月，導致無法採信驗傷診斷，審酌諭知陳男無罪 。
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