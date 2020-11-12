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性侵報案少女害尋短？消防員判無罪

記者王駿杰／新竹12日電
新竹縣消防局勤務指揮中心陳姓小隊長遭檢方依成年人故意對少年犯強制性交罪嫌起訴；新竹地院審理終結，法官諭知陳無罪。(本報資料照片)
新竹縣消防局勤務指揮中心陳姓小隊長遭檢方依成年人故意對少年犯強制性交罪嫌起訴；新竹地院審理終結，法官諭知陳無罪。(本報資料照片)

新竹縣消防局勤務指揮中心陳姓小隊長2018年值勤接獲一名17歲女高中生報案，陳記下對方電話號碼以簡訊、LINE和對方聯絡後約見面性侵，女高中生不堪受辱，接受輔導時痛恨說「想殺死對方」，今年2月尋短，遭檢方依成年人故意對少年犯強制性交罪嫌起訴。

新竹地院審理終結，法官認為女高中生控詞前後不一，檢方無法證明雙方和解行為與性侵有關，諭知陳無罪。檢方指出，將收到判決書後再決定是否上訴。

經查，陳男接獲女高中生求救電話後，就趁機抄錄對方號碼，之後常以簡訊、LINE連繫、約女高中生吃早餐，兩人因此熟識，取得信賴後，2018年4月6日，陳開車載女高中生到新竹縣竹東鎮，將車停放路邊，要求女高中生到後座性侵得逞。

事後，女高中生報案，去年底接受心理輔導痛恨說「想殺死對方」，2年間輕生16次均獲救，仍於今年2月尋短時身亡。檢方根據兩人對話紀錄、和解書、輔導紀錄與驗傷診斷書，認定陳涉重嫌，依法起訴。

陳男2018年12月間曾向女高中生表示歉意，並簽下和解書賠償10萬元台幣。陳在接受調查時只承認確實要求女高中生坐到後座，但否認性侵或猥褻。

法官認為，女高中生的控詞僅空泛指控陳，未明確說明性侵手段與經過情形，且說詞前後矛盾不一，也無其他證據佐證，且雙方雖簽和解書，但達成和解的緣由、目的為何，缺乏事證可證明，加上女高中生驗傷就診距離案發已1年7個月，導致無法採信驗傷診斷，審酌諭知陳男無罪 。

性侵 LINE

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