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自責師生戀讓男友被調查 少女投海身亡、狼師被判16年

記者曾健祐／桃園11日電
徐男和少女談師生戀，對方分手後身心受創，又自責害徐被調查竟投海身亡，法院依27個妨害性自主罪判徐16年10月。示意圖。(取材自ingimage)
徐男和少女談師生戀，對方分手後身心受創，又自責害徐被調查竟投海身亡，法院依27個妨害性自主罪判徐16年10月。示意圖。(取材自ingimage)

桃園1名徐姓男老師和當年國小6年級女同學交往，多次在補習班內、出遊時性交，直到她升上高一2人分手，少女坦言自己很像「房思琪書中情節」，事後校方發現她和男師交往通報性平會，少女卻自責投海身亡，徐已被桃園市教育局解聘，法院依27個妨害性自主罪判徐16年10月，可上訴。

起訴指出，徐男時任某國小老師，私下還經營補習班，2013年至2017年間和少女交往，還會帶她出遊並送手機、娃娃，也多次發生性行為，直到她上高中後和徐分手，多次透露出輕生念頭，學校介入輔導才驚覺她前男友是男老師，經通報性平會全案才曝光。

少女向老師、同學透露，自己小六被徐性侵，只好說服自己和他是男女朋友，也有買「房思琪的初戀樂園」這本書，覺得自己很像裡面情節，對徐男又愛又恨，分手原因是見徐和1名學妹有說有笑；檢方查出，少女曾和家人說「我每天都好有罪惡感」、「覺得很對不起他」。

檢方還發現，少女和徐發生關係覺得自己「髒掉了」，也沒信守不會把性侵事情講出去的承諾，因而覺得自責，前年7月留下遺書後跑到新北瑞芳投海身亡；徐則辯稱，少女有交男友，為此打了她巴掌，懷疑對方因此記恨，檢方去年5月依27個妨害性自主罪嫌起訴徐。

審理時，徐雖坦和少女是男女朋友關係，但對於性交時間、地點及次數等則以沒那個多次、沒在補習班發生等語抗辯，但少女在性平會調查指證歷歷，還說覺得和徐是男女朋友，每次他都有戴保險套，有給她吃避孕藥，後來見徐都和另外學妹聊天不理她，就有種被拋棄的感覺，心情很低落。

法院審酌，徐男身為少女老師、補習班老師，明知她未成年，身心仍在發育中，為滿足私慾和她性交、猥褻，犯後否認，至今也沒和她家屬和解，少女父母也請求從重量刑。

至於徐的辯護人請求減刑，法院認為徐侵害少女多達27次，惡性非輕，客觀上不足以引起一般人之同情，顯無可憫恕不予減刑，審理後依對未滿14歲女子猥褻、性交，對14歲以上未滿16歲女子性交罪等，一共27罪，判處徐有期徒刑16年10月。

桃園市教育局指出，獲報後開性平會，經審議通過將徐男停聘並靜候調查，由於徐涉及在校外私設補習班，去年1月22日經學校解聘，並依不適任教育人員之通報與資訊蒐集及查詢辦法，將徐登載於不適任教育人員系統，避免他再到學校任教。

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