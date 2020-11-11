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媳婦投資地下期貨失利 盜公婆房產還債

記者白錫鏗／台中11日電

36歲黃姓婦人投資地下期貨失利，向吳男借款周轉，欠下數千萬債務，她為免家人察覺，騙取公公、婆婆名下五筆土地、房屋登記在吳男、吳父名下，還以婆婆名義，偽造面額4200萬本票交付給吳。黃婦丈夫直到發現少了房屋稅帳單才知此事，怒告髮妻，台中地檢署昨天依偽造有價證券等罪起訴黃婦與吳。

檢方調查，黃婦為支付吳的高額利息，以「借新還舊」方式向吳舉債周轉，因無法償還積欠債務，怕丈夫察覺，與吳男偽造證券。

40歲吳男從事不動產業，熟悉不動產過戶，他知道黃婦夫家資產豐厚，2018年2月初，要黃婦以節稅為由，騙公婆拿出名下不動產所有權狀及印鑑證明，將不動產登記給黃婦丈夫陳男，再由吳男持不動產向金融機構抵押借款償還黃婦債務，並允諾如有餘款還給黃婦使用。

吳恐嚇黃婦若不配合，將告知她丈夫及公婆並催討債務，黃婦擔心投資失利舉債1事曝光，加上金錢引誘而答應。

當月7日後，黃婦陸續騙取公婆價值數千萬的五筆不動產所有權狀及私人印章交給吳，再交給不知情地政士持往設定抵押、預告登記，及贈與給吳男及吳男父親。

同年4月3日，黃婦以婆婆名義偽造面額400萬元本票，2019年初，又偽造2張面額均為1900萬元本票，均交給吳男。同年5月間，黃婦丈夫因發現少了數張房屋稅帳單，察覺有異，全案東窗事發。

帳單 投資 證券

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