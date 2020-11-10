打趴對方再開車輾斃 街頭火併釀1死

宜蘭羅東鎮天祥路9日凌晨發生兩派人馬鬥毆，造成一死兩傷，住戶從社區樓上拍到滋事現場，一名男子倒地被車輾過。(取材自臉書)

孫姓男子前晚用餐時，與素有嫌隙的小舅子宋姓男子巧遇再起口角，事後孫由沈姓等三名友人陪同去找宋，半路遭宋的八名友人持棒棍圍毆；沈姓男子被打趴倒地，遭對方開車輾過不治，警方四小時後火速逮捕八嫌，依殺人、傷害、妨害秩序及毀損等罪嫌送辦，將追查宋是否涉嫌教唆。

警方調查，32歲孫姓男子是26歲宋男的姊夫，幾年前宋在孫經營的修車廠當員工，雙方有些不愉快，宋後來離職，經常在外頭講孫的不是，引起孫不滿。

前天晚上，孫男帶家人及友人在一家燒烤店吃飯，正好遇到宋男與友人也在隔壁桌用餐，雙方爆發口角，孫把家人送回家後返回餐廳嗆聲尋人，但宋已離開。孫先打電話給宋質問「你人咧？」隨後與三名友人開車，在昨天凌晨0時30分前往小舅子住家附近，宋的八名友人分乘兩輛車尾隨，前後包夾孫等人的轎車，一行人持棍棒下車。

孫和兩名友人也立即下車，寡不敵眾被痛毆，其中28歲沈姓男子頭部重創，倒地不起，友人衝進社區大樓拿滅火器要還擊，逞凶八人見狀開車離開，其中一輛車直接輾過倒在路中的沈，沈當場沒了心跳呼吸，送醫不治。

警方到場時八人已經逃逸，昨天凌晨4時許全數查緝到案，宋以證人身分到警局說明；嫌犯供稱，案發時下雨且天色昏暗，光線不良，是不小心輾過沈。