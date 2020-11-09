我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

女答應同床還沒穿外褲 他伸手亂摸被判刑

記者林伯驊／高雄9日電
高雄黃姓男子去年11月到女性友人租屋處休息，兩人同床共寢，他卻涉伸手撫摸遭提告，高雄地院依強制猥褻罪，判8月徒刑，須入獄。(示意圖／Ingimage)
高雄黃姓男子去年11月到女性友人租屋處休息，兩人同床共寢，他卻涉伸手撫摸遭提告，高雄地院依強制猥褻罪，判8月徒刑，須入獄。(示意圖／Ingimage)

高雄黃姓男子去年11月間跟友人徹夜玩樂後，到1名女性友人租屋處休息，女生基於信賴他同床共寢、更沒穿外褲，結果黃忍不住性慾，涉伸手撫摸她的胸部、下體，讓女生氣得提告。高雄地院認為女生答應同床不等於發生性行為，考量黃有悔意，依強制猥褻罪，判8月徒刑，須入獄，可上訴。

判決指出，從事運輸業的黃姓男子，去年11月9日跟被害女子及朋友深夜唱歌、吃喝後，到女生的位於高雄苓雅區的租屋處休息，10日上午7點30分到10點之間，他趁跟她同床之際，用手撫摸女生的胸部、下體猥褻得逞。

女子當下嚇到要求黃姓男子離去，事後願意和談及接受賠償，不料黃卻傳LINE嗆「不然妳想怎樣，感覺仙人跳」、「妳同意我回去的也是妳自己不穿褲子引誘」、「覺得妳在恐嚇取財」，她氣得報案提告。

黃姓男子應訊及審理時認罪，也當庭向道歉、表示有意願賠償，但被女子拒絕調解，導致審理期間無法獲得原諒。

法官則認為，女子是基於朋友信賴而同意同床，但不等於同意發生性關係，黃一時衝動犯案並不尊重他人，考量女子本身就有情緒障礙，因此案造成失眠、驚恐、哭泣等症狀就診，黃則認罪有悔意，依強制猥褻罪，判他8月徒刑。

失眠 LINE

上一則

醫大生潑化骨水殺死老翁 有精神疾病賠錢輕判15年定讞

下一則

名校研究生偷拍學妹洗澡 拿30萬和解被拒判刑4月

延伸閱讀

大鬧南海岸廣場餐廳 她被判45天監禁

大鬧南海岸廣場餐廳 她被判45天監禁
涉96人假結婚 越女認罪

涉96人假結婚 越女認罪
販毒致2死 長島華男認罪恐囚6年

販毒致2死 長島華男認罪恐囚6年
經營假結婚騙綠卡 華男認罪

經營假結婚騙綠卡 華男認罪

熱門新聞

總統大選持續開票，原本初期氣勢較好的川普有逐漸被白登逆轉跡象。Getty Images

白登逆轉中！獨派急忙從「天佑台灣」變「一個災難」

2020-11-05 16:33
內政部長徐國勇2日列席立法院內政委員會，被問到行政院治安會報已多久未召開，一度語塞。（記者曾原信／攝影）

治安會報一年沒開…江啟臣嗆蘇：有臉懲下屬?

2020-11-03 02:27
張毅（左）和楊惠姍成立「琉璃工房」，將雕刻品推廣到全世界。（本報資料照片）

張毅病逝 當年三角戀化煙雨 光陰讓他與前妻關係昇華

2020-11-02 02:25
王令麟（中）強調，蔡咪咪（左）是永遠的至親家人。圖為2003年蔡咪咪與婆婆陳佩芳（右），陪王令麟受頒輔大名譽博士。（翻攝自王令麟部落格）

滯美分隔13年 蔡咪咪訴離王令麟 「沒要求財產」

2020-11-04 02:28
美國總統川普。(路透 )

新聞評論／把台炒成「川粉國」 蔡政府選前覺悟已太遲

2020-11-02 02:26
長榮航空前空服員郭芷嫣要求復職，長榮回應「不可能」。（本報資料照片）

「加料」空姐求復職 長榮：不可能

2020-11-04 02:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」
特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼

特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼
川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到

川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到
連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？
知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸

知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸