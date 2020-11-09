女答應同床還沒穿外褲 他伸手亂摸被判刑

高雄黃姓男子去年11月到女性友人租屋處休息，兩人同床共寢，他卻涉伸手撫摸遭提告，高雄地院依強制猥褻罪，判8月徒刑，須入獄。(示意圖／Ingimage)

高雄黃姓男子去年11月間跟友人徹夜玩樂後，到1名女性友人租屋處休息，女生基於信賴他同床共寢、更沒穿外褲，結果黃忍不住性慾，涉伸手撫摸她的胸部、下體，讓女生氣得提告。高雄地院認為女生答應同床不等於發生性行為，考量黃有悔意，依強制猥褻罪，判8月徒刑，須入獄，可上訴。

判決指出，從事運輸業的黃姓男子，去年11月9日跟被害女子及朋友深夜唱歌、吃喝後，到女生的位於高雄苓雅區的租屋處休息，10日上午7點30分到10點之間，他趁跟她同床之際，用手撫摸女生的胸部、下體猥褻得逞。

女子當下嚇到要求黃姓男子離去，事後願意和談及接受賠償，不料黃卻傳LINE 嗆「不然妳想怎樣，感覺仙人跳」、「妳同意我回去的也是妳自己不穿褲子引誘」、「覺得妳在恐嚇取財」，她氣得報案提告。

黃姓男子應訊及審理時認罪，也當庭向道歉、表示有意願賠償，但被女子拒絕調解，導致審理期間無法獲得原諒。

法官則認為，女子是基於朋友信賴而同意同床，但不等於同意發生性關係，黃一時衝動犯案並不尊重他人，考量女子本身就有情緒障礙，因此案造成失眠 、驚恐、哭泣等症狀就診，黃則認罪有悔意，依強制猥褻罪，判他8月徒刑。