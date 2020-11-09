北市男亂丟垃圾逃取締 闖紅燈絆分隔島飛撲摔倒遭輾斃

王姓男子因亂丟家庭垃圾至行人專用清潔箱，遭環保局稽查人員發現，疑似怕開罰逃跑自摔後遭車輾斃。（記者蕭雅娟／翻攝）

台北市42歲王姓男子日前拿著家庭垃圾丟進路旁行人專用垃圾桶，被兩名環保局巡查人員發現，蒐證後上前欲開罰，王見狀反方向奔跑闖紅燈要過馬路，不慎遭中央分隔島絆到，整個人飛撲摔倒，遭綠燈直行、陳姓男子駕駛的汽車 輾過，送醫不治。警方將陳依過失致死罪嫌送辦，兩名巡查員列關係人，交檢方釐清有無刑責。

來源：聯合影音網

北市環保局簡技楊維修說，兩名巡查人員取締時都是依照SOP，過程配有密錄器蒐證，取締時也無追這名逃跑的王姓男子，相關證據已交由檢警處理，配合司法調查。

警方調查，王姓男子無業，上月15日下午2時許幫忙家裡倒垃圾，他走在民生東路4段巷弄，疑將垃圾丟進路邊的行人專用清潔箱（公用垃圾桶），被環保局44歲劉姓、37歲魏姓兩名男巡查員巡邏發現。

兩名巡查員以密錄器蒐證後上前表明身分，王疑似怕被開罰往反方向奔跑，在民生東路4段97巷口衝向馬路，未注意路口號誌而闖紅燈，不慎被中央分隔島絆倒，整個人向前飛撲摔倒，正好59歲陳姓男子駕車綠燈直行，煞車不及直接輾過。

警、消到場，王已失去呼吸心跳，緊急送醫不治，家屬提告。

目擊民眾說，當時兩個環保局人員在跟死者講話，沒多久死者就跑著過馬路遭車撞上；陳姓駕駛則喊冤，當時王突然衝出來，根本來不及閃避，當時是正常駕駛，綠燈直行沒有違規。

環保局說，行人專用清潔箱是供市民、遊客丟棄行進間垃圾，取締市民任意棄置家庭垃圾是環保局清潔隊日常勤務，無業績壓力。事發後兩名同仁正常上班，市府已聘請律師協助訴訟。