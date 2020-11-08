離奇！硬闖中橫管制站 騎士跳崖失蹤

邱姓男子硬闖中橫便道德基管制站，最後棄車徒步逃逸。警消人員在中橫便道搜救邱姓男子。（圖：民眾提供）

新竹一名邱姓男子前晚騎機車從梨山往谷關方向，竟硬闖中橫便道德基管制站，造成一管制人員擦傷，途中再撞傷一名攔車的保全，邱男騎了約21公里，又在馬陵路段被管制人員攔下，旋即棄車徒步逃逸400多公尺，最後疑跳下約100公尺深的邊坡，目前不知去向。

影音來源：聯合新聞網

台中市消防局獲報後，與救難人員攀下邊坡搜索，搜索四個多小時，因山區下雨先行收隊，未見邱男蹤跡；昨天持續搜救，但截至深夜仍未有消息。

據了解，前晚5時37分左右，37歲邱男騎機車從德基管制站欲進入中橫便道，管制人員將他攔下，未料邱男竟催油門硬闖管制站，往谷關方向加速行駛，管制人員在拉扯中輕微擦傷，隨即開車跟在邱男後方，通報警方及山下谷關管制站人員攔截。

邱男騎了約兩公里，在中橫便道21公里處被另名許姓保全攔下，邱男見狀衝撞保全，造成許男手腳挫傷，當晚6時10分，邱男在馬陵路段再被谷關管制站人員攔下，未料邱男隨即棄車，徒步逃逸約400公尺，於便道1.3公里處谷關端隧道口，疑從隧道旁跳下100多公尺深的邊坡，不見蹤影。

警方根據車號查出邱男身分，目前未婚，跟父母同住，平時在家裡的家具行幫忙，邱男家屬接獲通知趕到現場，表示兒子前天一早就出門，不知要去哪？也不知為何會到台中。