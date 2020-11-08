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兒未滿月夭折 護理師當一般垃圾隨便丟

記者林保光╱高雄8日電
林姓護理師將出生不到一個月夭折的兒子，當成一般垃圾處理掉，遭判刑8個月，得易科罰金。（本報資料照片）
林姓護理師將出生不到一個月夭折的兒子，當成一般垃圾處理掉，遭判刑8個月，得易科罰金。（本報資料照片）

當護理師的林姓女子照顧出生不到一個月的男嬰，發現男嬰疑溢奶窒息死亡，林女竟將男嬰裝進垃圾袋丟到大樓垃圾間，當一般垃圾處理掉，又利用他人小孩的照片，向健保局申請男嬰健保卡，高雄地方法院近日依遺棄屍體、偽造文書罪，判林女應執行八月徒刑。

判決指出，37歲林姓女子2016年6月產下男嬰，帶回家照顧約一個月後，同年7月某日早上，她發現男嬰疑溢奶窒息死亡，因害怕他人發現，竟把男嬰裝入垃圾袋，丟進大樓垃圾間的垃圾桶遺棄。

2016年11月底，衛生局發現林女都沒帶男嬰接種疫苗，衛生局通報社會局派員查訪未果，交由檢警查辦。

2018年檢警偵辦期間，林女又拿鄭姓女子的女兒照片，以遺失兒子的健保卡為由，申請補發健保卡；檢警追查約談林女後，林女起先說不出男嬰下落，後來被突破心防，坦承兒子死亡被當垃圾丟棄。

檢方找不到男嬰屍體，無法確認死亡原因，因過失致死罪證據不足，最後只能依遺棄屍體、偽造文書罪起訴林女，卷證併送法院審理。

高雄地院認為，林女身為護理師，竟以塑膠袋包裹屍體隨意丟棄，對男嬰生命嚴重欠缺應有之尊重，處理方式不妥適，犯後為掩飾犯行，持他人照片充當男嬰申辦健保卡，但考量林女自白，態度尚可，依遺棄屍體罪判刑六月、偽造文書罪判刑三月，合併執行八月，得易科罰金。

健保 疫苗

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