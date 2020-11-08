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用美貌換「斗內」 4女直播主涉詐粉絲500萬

記者廖炳棋╱台北8日電
警方偵破四名直播主誘騙粉絲打賞案，圖為其中一名涉案直播主林萌。（取材自臉書）
警方偵破四名直播主誘騙粉絲打賞案，圖為其中一名涉案直播主林萌。（取材自臉書）

台北市大安警分局日前接獲報案，多名外型亮眼的女直播主，與男粉絲聊天後設下感情陷阱，再要求男粉斗內（Donate，意即贊助、捐款），警方調查後，發現主嫌是一名陳姓男子，他找來4名女子當直播主，受害男粉絲以為和這些直播主交往，紛紛拿出積蓄，詐騙金額超過500萬元（台幣，下同），其中更有單筆被詐金額300萬元（約10.4萬美元）。

警方昨舉行記者會，指出詐騙集團陳姓首腦吸收直播平台4位直播主，由直播主名義在網路交友軟體找人配對後，拉到直播平台並私訊男粉絲聊天，再向男粉絲提出男女感情交往為前提，等被害人陷入愛情迷惘，再巧立名目詐騙男粉絲財物。

初步調查，已有數十名被害人先後遭同樣手法詐騙得逞，不法所得累計已超過500萬元，單筆金額最高300萬，總不法所得還在統計中。

警方監控蒐證近半年，4日收網，共計查獲詐欺集團含陳姓主嫌、直播主在內共計16人，現場並查扣現金15萬元、工作機18支、電腦9台。

警方調查，主嫌陳姓男子（37歲）原本是娛樂公司負責經營粉專的小編，兩年前自行創業，找來藝名白白（馬女，25歲）、娜娜（陳女，25歲）、林萌（林女，20歲）、愛黎（黎女，37歲）等直播主和直播平台簽約，並成立臉書粉專、IG發布美照，並以Line群組與粉絲互動。

嫌犯會請小編回應粉絲私訊，舉辦見面會與粉絲互動，等被害人與直播主感情升溫後，再以缺業績、家人重病、佯稱交往等理由要粉絲出錢，騙取金錢再與經紀公司拆帳。

不過被逮的直播主都否認犯行，表示只負責經營直播，根本不知道小編是如何與粉絲互動，也不知道平台要求粉絲斗內。

警方依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺等罪嫌，將陳姓男子等人移送台北地檢署偵辦。檢方依詐欺罪聲押陳男獲准，4名直播主也依3萬至10萬元不等交保。

詐騙集團 詐欺 美元

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