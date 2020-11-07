惡警 涉賭博還燒車被免職

台南市麻豆警分局胡姓員警（圖）經營賭博電玩及縱火燒車，被記二大過免職。(取材自臉書)

台南市警局麻豆分局轄內今年8月發生一起火燒車事件，全案竟是胡姓內勤警員投資 賭博電玩，與孫姓員工有債務糾紛，因不滿孫欠錢未還，涉嫌放火燒毀孫的轎車，惡性重大；台南地檢署日前拘提胡男到案，訊後依公共危險、賭博罪命胡男10萬元交保。

台南市警局長詹永茂震怒，認為胡男敗壞官箴，嚴重影響警譽，依公務人員考績法及警察 人員人事條例等相關規定，昨天將胡男記兩大過免職。

麻豆警方今年8月20日偵辦一起火燒車案，車輛幾乎全被燒毀，孫姓車主心疼新車怎麼會起火？消防人員火調課進一步調查，在車子底下找到一只火盆，調閱監視器後，研判人為縱火 可能性極大。

警方據被害人供述，鎖定縱火者是與孫有恩怨糾紛的胡姓員警（44歲），報請檢察官成立專案小組，暗中調查胡男的金流、通聯和行動軌跡。

檢警調查，胡男從警20多年，大多擔任內勤，3年前曾到市區不久又調回麻豆，涉嫌投資電子遊藝場，擔任幕後金主，胡男不滿孫姓員工欠幾10萬元不處理，趁半夜凌晨放火燒掉孫的座車洩恨；身為執法者的胡男，犯案時刻意戴口罩、鴨舌帽，閃避路口監視器，並將引燃的火盆置放轎車底盤下，一個半小時後引發火燒車。

胡男矢口否認犯罪，辯稱有不在場證明，警方調閱監視器，雖未拍到正面，但被害人指認歷歷，也供出胡男就是賭博電玩店老闆，檢方足認有犯罪事證，發動搜索偵辦行動。

據指出，胡男長相帥氣，但任職警務期間外務相當多，廣結地方人士，交遊廣闊，這次爆出警紀問題，有人說「一點也都不意外」。詹永茂強調，對於員警涉嫌違法、違紀案件絕不護短，嚴予查究並斷然處置。