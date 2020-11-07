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大法官釋憲：假釋中再犯未必要回籠

記者王宏舜、賴佩璇／台北報導
過往撤銷假釋的規定過於僵化，大法官6日釋憲，認為只因犯罪受有期徒刑宣告就撤銷假釋，部分違憲，即日失效。(圖：陳建宏提供)
過往撤銷假釋的規定過於僵化，大法官6日釋憲，認為只因犯罪受有期徒刑宣告就撤銷假釋，部分違憲，即日失效。(圖：陳建宏提供)

刑法第78條第1項規定，假釋中再犯罪，若被處有期徒刑以上之刑，不論情節輕重，一律撤銷假釋回籠，但包括最高法院院長吳燦在內多位法官與假釋犯均認為，該條文違反比例原則，聲請釋憲；大法官昨天作出釋字第796號解釋，認為只因犯罪受有期徒刑宣告就撤銷假釋，部分違憲，即日失效。

大法官認為，條文沒考慮到假釋犯再犯，是否屬緩刑或6月徒刑以下輕罪，也未考量有無回牢裡服殘刑的必要，違反憲法比例原則和保障人身自由意旨。條文修正前，相關機關就假釋中因故意又犯罪，被判緩刑或6月以下徒刑者，應審酌是否要撤銷假釋。

解釋文指出，受刑人是否適合假釋，提前出獄、回歸社會，應參酌受刑人的犯行情節、在監行狀、犯罪紀錄、教化矯治成效，一旦准予假釋，就表示他適合在保護管束的公權力監督下，提前出獄重返社會；若假釋期間又犯法，還是要判斷他是否適合社會生活、有無違背假釋初衷。

本號解釋共有最高法院刑四與刑三庭、高雄高分院刑三庭、台南地院業股法官和假釋犯劉寶平聲請，牽涉六名假釋犯，吳燦對於釋憲結果表示「尊重大法官的結論」；台北地檢署檢察官林達認為，希望法務部能儘速修法，讓法官能夠在個案有彈性的量刑空間。

假釋後又犯下肇事逃逸、強制性交罪的陳皇賓、劉寶平，因再犯之罪刑度為1年1月、4年2月徒刑，仍得面臨25年殘刑。

劉寶平1986年時勒斃父親，被依殺直系血親尊親屬罪判無期徒刑，執行12年後獲釋，但他2007年時硬逼想分手的人妻女友脫光下跪、性侵，又被判刑4年2月。因劉再犯之罪刑度超過6月，無從自本號解釋受惠。

林達表示，過往撤銷假釋的規定過於僵化，會出現極端現象，造成非常扭曲的結果，主張撤銷假釋應要有彈性，否則會剝奪法官個案量刑空間，曾有因酒駕被撤銷假釋要服殘刑25年的案例，有法官於心不忍，直接判處免刑。

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