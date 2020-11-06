基隆艦性愛片外流 女士官下場最慘…

海軍基隆艦（舷號1801號）去年外流一段男、女士官疑在艦上辦公室當「四腳獸」的偷拍影片，男女主角及偷拍者都去職。(本報資料照片)

海軍基隆艦（舷號1801號）去年外流一段男、女士官疑在艦上辦公室當「四腳獸」的偷拍影片，後來這對情侶提告，揪出偷拍者是同袍蘇姓雷達上士，一審蘇8月徒刑，得易科罰金24萬元(台幣，下同)；後蘇以41萬元與男士官和解，最慘的是女士官，不僅丟了工作，還被男方元配怒告妨害家庭。

本案緣起去年5月間，有人爆料基隆艦上有「四腳獸」，隨即不雅影片流出，海軍艦指部立刻做行政調查，確認畫面中男女主角是已婚男上士、單身女下士，偷錄者則為同袍蘇姓上士，依違反國軍「性別分際」、「國軍軍風紀維護實施規定」等，將三人分別撤職、記兩大過汰除。

判決指出，蘇姓男子（36歲）服役於海軍基隆艦擔任雷達上士，他得知同袍正在交往，經常在基隆艦輔機辦公室鎖門約會、發生性行為，去年3月29日午餐時段，他將自己私帶、沒安裝國軍監控軟體（MDM ）的智慧型手機 開啟錄影，並放在辦公室地上，鏡頭朝辦公桌，還以防毒面具等物品遮蔽。

當天下午1點半多，蘇姓男子返回輔機辦公室將手機取回，發現果然成功錄到情侶用完餐在辦公室幽會，之後同年5月間，他把偷拍共兩段影片，用臉書傳給基隆艦其他五名官兵，連男上士妻子輾轉收到，有人反映給當事人及幹部。

軍方循線查出蘇姓上士，他承認偷拍，一審批他沒主動認錯，造成全艦官兵軍心動盪、互相猜忌，依犯竊錄非公開活動罪判4月、散布竊錄非公開活動內容罪判6月，合併應執行8月徒刑；蘇姓上士上訴後，願賠41萬給受害的男上士，也跟2人達成和解，雖維持原判，但二審合議庭宣告緩刑2年。

最慘的是，女下士（21歲）丟了工作到加油站 上班，還被男上士的元配怒告妨害家庭，檢方查出，她跟男上士2018年8月起至2019年5月，在高雄的旅館 、宜蘭蘇澳的民宿及軍艦上發生性行為共20次，將她依相姦罪起訴，女下士審理時以90萬元和解，預計1個月還1萬，基隆地院法官判她4月徒刑，得易科罰金，緩刑5年。

由於今年5月底大法官宣示通姦罪違憲，通姦除罪化，女下士上訴後，基隆地院二審合議庭判她免訴，不過仍要履行90萬元和解條件。