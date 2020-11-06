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教室、廁所…狼師涉性侵女學生達2年

記者鄭維真／台南6日電
國民黨台南市議員林燕祝（左）5日在議會質詢時爆料，化名小琪的女學生遭補習班老師性侵長達兩年。(記者鄭維真／翻攝)
國民黨台南市議員林燕祝（左）5日在議會質詢時爆料，化名小琪的女學生遭補習班老師性侵長達兩年。(記者鄭維真／翻攝)

台南市傳出補習班性侵害案件，國民黨台南市議員林燕祝昨在議會質詢時爆料指出，永康區補習班一名數學老師涉嫌從2018年開始，在教室、租屋處等性侵女學生長達兩年多，受害女學生小琪（化名）最後因身心受不了向她哭訴，家長憤而提告。

台南市教育局表示，今年9月底獲報後立即與社會局前往查察，該名老師已遭補習班解聘，全案目前進入司法調查程序。

林燕祝指出，小琪在國小六年級期間遭學長性侵，一度試圖輕生，開始接受市府提供的諮商輔導，未料她在國中一年級下學期時，遭補習班數學老師要求在教室監視器底下的死角，以及廁所、租屋處等多處發生性行為，時間長達兩年兩個月，在受輔導期間也不敢向諮商師透露。

林燕祝說，小琪諮商期到2018年9月6日結束，但小琪從2018年4月開始就被補習班老師性侵，一直到今年6月6日，小琪在高中寫了一篇「自傳」，整起事件才爆發，後來小琪身心承受不了，主動找她哭訴，家長也向該名老師提告。

教育局長鄭新輝表示，9月29日獲報後，隔天就和社會局前往查察，補習班目前已將該名老師解聘，待司法調查結果後，若事情屬實，會將該名老師列為不適任教師，並通報全國不錄用。

性侵 教育局 國民黨

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