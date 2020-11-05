伸手進女子內褲「放筋路」摸私處 國術館老闆被判刑

蕭姓男子幫女客戶「放筋路」療法時，乘機伸手入小美內褲內按壓臀部，按摩鼠蹊部附近時趁機碰觸小美陰部，涉犯性騷擾罪。(示意圖／ingimage)

嘉義市蕭姓男子為某國術館負責人，日前幫女客戶小美（化名）「放筋路」療法時，乘機伸手入小美內褲內按壓臀部，按摩鼠蹊部附近時趁機碰觸小美陰部，被陪同友人拍照存證，小美報警後檢察官偵查終結認定，蕭涉犯性騷 擾罪嫌、聲請簡易判決，法院判有期徒刑3月，得易科罰金。

小美今年7月底感覺身體不適，到蕭男經營的國術館，尋求傳統民俗療法「放筋路」治療，蕭男治療時以手伸進小美內褲按壓其臀部，並在按摩鼠蹊部附近時，以手指碰觸陰部私處。

陪同小美去的友人提供一張相片向檢警證實，當天陪小美去治療，發現男子將手伸進小美褲子裡面，覺得怪怪的，立即拍攝照片存證，因為去別間國術館治療並無這種情形。

蕭男接受警詢及偵查中承認將手放到告訴人內褲裡，因為按壓必須直接以手碰觸患者骨盆三角板外皮膚上，隔衣褲治療容易手滑，但伸進內褲前沒有事先告訴對方，如果患者疼痛移動身體，他的手指會不慎去碰到女性私處。

檢察官認定，女性臀部為人體私密部位，縱使至親也不得隨意碰觸，怎可將手伸進內褲裡直接按壓？蕭男與告訴人初次見面，竟於療程中毫不避諱將手伸入女性內褲、且未事先表明徵得同意，足認是假借治療之便，趁告訴人鬆懈之時進行不當觸摸，主觀上意圖性騷擾犯意明確，向法院聲請以簡易判決處刑。