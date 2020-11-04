新聞評論／台南治安崩壞 見證一黨長期執政悲歌

長榮大學女學生遇害事件震驚全台，案發時仍在大力宣傳「肉燥飯大賽」的台南市長黃偉哲，也成為眾矢之的。女學生在暗路遇害，顯示社會、社區和學校的安全網層層破漏，這是蔡政府的安全承諾跳票。而案發於台南，對照該市今年接連十多起重大治安事件，可見被視為「綠色執政」典範的台南市治理問題嚴重。

這起命案引發眾怒，除了被害人的外籍生身分，更重要的是，悲劇原可避免，卻因各方的疏失怠惰導致凶嫌得逞。這條學校聯外道路「有路燈卻不亮」，形成治安死角；地方早有反映，區里卻互踢皮球。凶嫌9月底即在同一地點試圖擄人未遂，但警方卻未妥慎受理報案，查到作案車輛亦未深究。更遺憾的是，長榮大學也未通報或向學生發布警訊，終而釀成悲劇。

除了這起命案，「學甲爐渣案」也是最近輿論關注焦點。這起事件，業主違法在農地堆埋了幾十萬噸有毒爐渣，汙染農田，上萬斤爐渣米甚至差點流入市面；早經查獲，但市府僅對違法業者開罰6000元台幣了事，疑有環保官員包庇。此案涉及民進黨 地方派系利益，若非里長和熱心民眾不斷追蹤，恐怕難見天日。此外，台南市府突襲強拆台南鐵路地下化最後的拒遷戶，也引發社會高度矚目。民進黨過去高擎「居住正義」大旗，對於強拆民宅事件極力反對，把強拆打成十惡不赦；但這次台南市府卻毫無忌憚，強勢拆房。

綜觀上述案例，問題皆非一朝一夕，而是長年累積的結果。要說鴨霸，副總統賴清德 在其市長任內，甚至曾拒絕進議會備詢長達200多天，顯示他多麼傲慢囂張。若在其他縣市，這種行徑早被轟得千瘡百孔，乃至被法辦；但在台南卻能有恃無恐，原因不外這是綠營長期執政的鐵板地盤，根本不怕會丟失政權。

回顧台南的地方首長選舉：縣區部分民進黨從1993年就開始執政，市區部分則是始於1997年；縣市合併升格後，民進黨十戰十勝。立委選舉方面，從2008年採單一選區至今，五個選區總共四次大選、20場選戰，民進黨亦是秋風掃落葉，無一敗績。但在民進黨的「戰績輝煌」背後，台南市的發展卻落居六都之末。就「家戶可支配所得」看，台南近十年皆名列六都之末；至去年為止，也是六都中唯一家戶可支配所得未達百萬元者。經濟凋敝的結果，就是民眾用腳投票 ；當同時升格的新北、桃園、台中近十年人口都呈正成長，台南近兩年卻連續負成長。

地方首長的基本任務在讓人民安居樂業，包括「路平、燈亮、水溝清」；但民進黨在台南長期執政的結果，卻對民意脈動變得麻痺。今年台南發生了16起槍擊案，位居全台之冠；但台南人仍迷信於單一媒體所做的「治安滿意度居六都第一」的頭銜，豈不怪哉？試想，當黨內新世代敢說出「推西瓜出來都能當選」的狂語，市長或警官還會關注基本的民生和治安需求嗎？

近來治安事件連連，台南市政府卻忙著宣傳「肉燥飯大賽」，還要和高雄市長陳其邁「PK肉燥飯」。這種放煙火式的宣傳手法，顯示綠營首長「重視表面工夫、輕忽施政基本功」的心態。這點，高雄和台南其實是難兄難弟。同樣是民進黨長期執政，高雄人口負成長比台南嚴重，家戶平均所得只贏台南。兩年前韓國瑜當選後曾努力清水溝、鋪馬路，卻遭到恥笑罷免。如今陳其邁重開宣傳至上模式，幾場大雨，又把高雄打回原形。試問，這不是一黨長期執政之禍嗎？