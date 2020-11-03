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澎恰恰遭恐嚇討債 警拘提通化街幫主等人

記者李奕昕／台北3日電
藝人澎恰恰與台北市亞太三溫暖董事長楊振豐協商2000萬元台幣債務，刑事局查出楊與通化街幫主朱姓男子涉嫌恐嚇澎，拘提楊、朱等7人。(記者李奕昕／翻攝)
藝人澎恰恰與台北市亞太三溫暖董事長楊振豐協商2000萬元台幣債務，刑事局查出楊與通化街幫主朱姓男子涉嫌恐嚇澎，拘提楊、朱等7人。(記者李奕昕／翻攝)

藝人澎恰恰上月與台北市亞太三溫暖董事長楊振豐協商2000萬元台幣債務，刑事局查出楊與通化街幫主朱姓男子涉嫌恐嚇澎，兩人另涉遠航董事長張剛維、台南擔仔麵女婿周文保遭恐嚇討債案，昨天拘提楊、朱等7人究辦。

警方調查，澎恰恰上月23日下午約2點赴台北市松山區亞太三溫暖，與綽號「楊醫師」債主楊振豐見面談還錢；通化街幫主朱姓男子（53歲）隨後到場，出言威脅若不還錢，將找兄弟對澎不利，約1小時後離開。

澎恰恰的友人聯繫不上澎，擔心發生危險，下午5點多透過警察友人向刑事局報案。刑事局偵二大隊第一隊、台北市松山警分局透過手機定位，晚間6點多找到人，帶回澎、楊了解案情，兩人僅稱談債務，警詢問後請回。

據調查，朱涉嫌經營高利貸放款、暴力討債，台南擔仔麵女婿周文保、遠航董事長張剛維分別借款上億元台幣遭恐嚇討債，刑事局早已鎖定朱，經調閱三溫暖監視器，發現朱曾到場，涉嫌恐嚇澎恰恰。

警方昨天在台北市拘提楊、朱等7人，從朱的住處搜出1000萬元台幣現金，但兩人否認恐嚇討債，警詢後今天中午依組織犯罪防制條例、恐嚇、妨害自由等罪嫌移送檢方複訊。

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