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長榮大學馬籍女大生雙親招魂 隔空擁抱淚崩

台灣新聞組／台北3日電
受害女大生被兇嫌丟棄在高雄大崗山邊坡，家屬2日下午到棄屍現場招魂，死者母親（左二）舉起右手，彷彿女兒仍在眼前，呼喊著要她回家。（記者徐白櫻／攝影）
受害女大生被兇嫌丟棄在高雄大崗山邊坡，家屬2日下午到棄屍現場招魂，死者母親（左二）舉起右手，彷彿女兒仍在眼前，呼喊著要她回家。（記者徐白櫻／攝影）

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生的雙親昨天下午到歸仁、阿蓮等處招魂，鍾母幾度哭倒丈夫懷裡，最後淚流滿面、雙手隔空做出環抱著愛女模樣喚著「回家、回家」，場面哀戚。

鍾女雙親昨下午兩點多至歸仁警分局、梁被查扣的休旅車旁招魂。鍾母一下專車就放聲大哭，幾度哭倒在丈夫懷裡，五名鍾女好友強忍悲傷持香敬拜時也淚如雨下，鍾父則是強忍悲痛、不時安慰妻子。

死者好友代表擲筊詢問亡靈是否在場並同意離開，只擲一筊就獲回應，鍾女好友隨即捧著迎靈牌位，伴隨著誦經聲不時輕聲說「要向右走了、小心地面不平、要上車了」。鍾女雙親接著再到棄屍現場招魂，鍾母不停哭喊「回家、回家」，一度向前伸出雙手，狀似隔空擁抱女兒。兩場招魂儀式結束，回殯儀館豎靈、誦經約兩小時。

長榮大學學生2日發起繫白絲帶追思活動，紛紛將絲帶掛在校園樹幹，追思已逝的鍾姓女同...
長榮大學學生2日發起繫白絲帶追思活動，紛紛將絲帶掛在校園樹幹，追思已逝的鍾姓女同學。（記者周宗禎／攝影）

長榮大學辦追思會 正式道歉

鍾姓女大生遇害，長榮大學朝夕相處的好友昨天發起在校樹繫白絲帶表達思念。校方規畫今天舉辦追思會，希望家屬出席並接受校方正式道歉，校方也已製作畢業證書，希望交給家屬完成女學生遺願。

校方表示，已將鍾女遇害的10月28日訂為每年「校安日」，學校也與社區、警分局合作成立「三方聯防」巡守隊，每晚巡邏校園、社區周邊偏僻陰暗道路，守護學生與居民安全。

鍾女的外國籍好友說，至今仍甩不開密友慘死帶來的恐懼感，也期待大家能投入防止性暴力，但她還是相信台灣社會其實是安全的；她愛台灣，不會改變在台拿博士學位夢想，相信好友在天之靈也這麼希望。也有同學形容鍾女活潑、開朗，有她在的地方，就充滿笑聲，很不習慣她突然不見了，「希望這只是一場夢」。

昨天台鐵高架橋下鍾女遇襲現場有人主動獻花哀悼，表示對逝者家屬心境感同身受；鄭姓老太太說，女兒送來台灣竟遭到殺害，父母一定非常傷心。

鍾女遺體預計今日上午火化，骨灰由雙親帶回馬來西亞。橋頭地檢署強調會全力偵辦、還原事實真相，絕對要讓不法者付出代價。

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