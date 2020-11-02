長榮女大生雙親認屍 母哭聲穿透門板 歸仁警分局長拔官

在台南遇害的鍾姓女大學生父母親（左及左二），1日晚間從馬來西亞吉隆坡搭機抵達桃園機場，處理女兒的後事。（記者陳嘉寧╱攝影）

台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生父母，1日晚間7時抵達桃園機場 ，經採檢陰性後，專車趕赴高雄殯儀館，約今天凌晨1時30分抵達，鍾女母親一下車崩潰哭泣，場面哀戚。

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昨晚鍾母通過桃園機場入境長廊，觸景傷情沿路痛哭失聲，前進腳步越來越慢，甚至一度步履蹣跚，鍾父在旁邊攙扶才能繼續前進。完成檢疫後，專人專車載至高雄市立殯儀館認屍。鍾女乘坐台南衛生局專車，車門一開她放聲哭泣，一度不願下車，拿大量衛生紙摀住眼睛，哭喊「我不要這樣子」，她靠在丈夫肩膀上被攙扶走入冷凍室，看遺體不到3分鐘時間，哭聲穿透門板；再被丈夫扶著走到對面入殮室旁的房間製作相驗筆錄，鍾母與丈夫一起接受檢察官問訊，情緒才較為穩定。

鍾女上月28日遭梁嫌擄走性侵 後勒斃，並棄屍高雄市大崗山，檢警相驗發現她頸部曾遭繩索勒住，另採集檢體化驗是否遭性侵，遺體暫放高雄市立殯儀館。

據了解，鍾女的父母確認遺體、接受檢察官問訊完，依程序能領回愛女遺體，先暫放殯儀館擇日火化；雙親回台南的防疫旅館休息，白天預計回案發現場招魂。

鍾姓女大生遭性侵勒斃案，意外爆出同校另名女大生月前險遭擄走，台南市警方涉嫌吃案匿報；市警局調查認定受理報案過程「嚴重瑕疵」，歸仁警分局長楊慶裕拔官調內勤，市警局長詹永茂自請處分並鞠躬致歉，派出所長等基層員警待偵辦告一段落後再追究議處。

市警局長詹永茂如何處分？台南市長黃偉哲表示不包庇、不寬貸。他說，警方雖很快逮捕嫌犯，但沒開立三聯單，又有失言要究責，須賞罰分明。

此案嚴重傷害台灣 形象，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽都對外公開道歉，如今爆出警察失職，有官警認為除了分局長遭拔官，懲處究責恐往上延燒。

檢警初步認定兇嫌梁育誌在長榮大學附近「先性侵再勒斃」。梁也承認今年9月30日預謀要侵犯長榮陳姓女學生，當時徒手抓上車未果，上月28日才改用繩索勒住鍾女、帶到路邊性侵得逞。

詹永茂昨天說明全案處理經過，承認「的確有疏失」。他說，如果當時受理陳姓女大生報案，警員能更有警覺，事後將嫌疑人傳喚到案，也許可避免鍾女不幸案件發生。

他說，陳女9月30日晚上9時許向歸仁警分局大潭派出所報案，警方帶陳女到現場勘查，也調閱監視器。警方10月7日發現可疑車輛，8日請陳女指認，但因天色太暗、燈光不足，陳女無法確認。警方查出車主有竊盜等前科，但因無法連結兩者有關，只有登記建檔保存，未開立報案三聯單。

「後續回想起來，應該更積極，結果可能就不一樣…」，詹永茂說，派出所雖然無直接證據，但應向上呈報，傳喚嫌疑人查證起碼會達到嚇阻嫌疑人作用，派出所受理之初確實沒有積極作為。