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台灣環境很安全？ 大馬歌手黃明志嘆：殺人犯也很安全

記者王慧瑛／高雄2日電
前高雄市長韓國瑜主政時期，曾邀請馬來西亞藝人黃明志創作高雄觀光主題曲《出去走走》，引起話題。(記者王慧瑛翻攝)
前高雄市長韓國瑜主政時期，曾邀請馬來西亞藝人黃明志創作高雄觀光主題曲《出去走走》，引起話題。(記者王慧瑛翻攝)

長榮大學馬來西亞籍女大生遭擄殺案震驚社會，女學生父母昨天踏上傷心地，連夜趕到高雄市立殯儀館。曾在台灣讀大學的大馬歌手黃明志今凌晨臉書抒發感觸，他說，以過來人身分，認同台灣環境是很安全的，甚至安全到殺人犯也會很安全，懇請台灣司法還死者徹徹底底的公道，希望不要再有二度傷害，因為世界都在看！

黃明志說，這幾天台灣、馬來西亞華人圈最大的新聞就是女大生命案，他分析馬來西亞人會來台灣讀大學，通常是因為5個原因，包括學費不會太高、允許外國人半工半讀、中文教育、以為滿街都是美女、安全。

黃明志今天凌晨在臉書的這一發文也引來熱烈討論，特別是「殺人犯也很安全」這句話，不少人提到，在台灣殺人要判死不容易，「法官會認為有教化可能，就能躲過一死」。

黃明志除曾經在台灣讀大學，在台灣擁有廣大粉絲，他與南台灣也頗有淵源，今年2月，黃明志為高雄創作觀光主題曲《出去走走》，上線2天就有124萬人次觀看，成績斐然話題十足。黃明志曾在臉書寫到「《出去走走》歌曲MV是用了大家半條命來拍的」，謝謝高雄市觀光局的信任，讓世界看見高雄！」

今年6月初，高雄市觀光局辦「線上虛擬演唱會」，主要卡司就是馬來西亞高手黃明志，黃人在馬國，與時任高雄市長的韓國瑜有一段遠距互動，隔周韓國瑜被罷免下台，兩人當時相約在高雄過端午節吃粽子約定沒能成真。

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