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女大學生遭性侵奪命 身心科醫師：性犯罪不是精神疾病

記者魯永明/嘉義1日電
長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遭兇嫌梁育誌性侵勒斃，擁有國立中正大學犯罪防治研究所碩士的身心醫學科醫師李連冀指出，嫌犯具有性犯罪、犯罪殺人、戀物癖等三種犯罪人格特徵。(本報資料照片)
長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遭兇嫌梁育誌性侵勒斃，擁有國立中正大學犯罪防治研究所碩士的身心醫學科醫師李連冀指出，嫌犯具有性犯罪、犯罪殺人、戀物癖等三種犯罪人格特徵。(本報資料照片)

馬來西亞籍女大生遭凶嫌梁育誌性侵勒斃，擁有國立中正大學犯罪防治研究所碩士的嘉義市知心連冀診所院長、身心醫學科醫師李連冀指出，嫌犯具有性犯罪、犯罪殺人、戀物癖等三種人格特徵，與思覺失調症犯人不同，不是精神疾病。

李連冀取得犯罪防治碩士的論文是「性侵害心理分析」，他曾入監對性侵的受刑人訪談，做問卷研究；他說，梁姓嫌犯是性犯罪的冰山一角，這類型犯罪者專挑弱勢族群下手，女大學生正是其尋找的弱勢獵物，且挑偏僻黑暗的角落犯罪，有燈光明亮處不易下手。

另，性犯罪者具有「支配掌控的權力欲望」，梁嫌臨時起義，在偏僻暗黑角落擄女大學生性侵殺人，還棄屍滅跡，在國外對性犯罪者的矯治，戴電子腳鐐監控，在一定範圍禁止接近學校。

他認為，梁嫌犯性侵女大學生命案，不只是偷女性內衣褲的戀物癖人格，而是性犯罪及犯罪殺人人格，根據研究，這類犯罪者人格形成，小時候與父母關係接觸不順暢，依附關係有問題。

梁嫌在犯下性侵命案前，曾強擄另名女大學生未遂，顯示犯下性侵命案前已有徵兆，對這類型犯罪者的矯治，用藥物治療作用不大，在國外治療案例，主要靠心理及團體諮商心理治療矯治，梁嫌是正常人，無精神病史，不是精神疾病患者，非可依刑法主張心神喪失、精神耗弱減輕或免刑。

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