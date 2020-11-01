女大學生遭性侵奪命 身心科醫師：性犯罪不是精神疾病
馬來西亞籍女大生遭凶嫌梁育誌性侵勒斃，擁有國立中正大學犯罪防治研究所碩士的嘉義市知心連冀診所院長、身心醫學科醫師李連冀指出，嫌犯具有性犯罪、犯罪殺人、戀物癖等三種人格特徵，與思覺失調症犯人不同，不是精神疾病。
李連冀取得犯罪防治碩士的論文是「性侵害心理分析」，他曾入監對性侵的受刑人訪談，做問卷研究；他說，梁姓嫌犯是性犯罪的冰山一角，這類型犯罪者專挑弱勢族群下手，女大學生正是其尋找的弱勢獵物，且挑偏僻黑暗的角落犯罪，有燈光明亮處不易下手。
另，性犯罪者具有「支配掌控的權力欲望」，梁嫌臨時起義，在偏僻暗黑角落擄女大學生性侵殺人，還棄屍滅跡，在國外對性犯罪者的矯治，戴電子腳鐐監控，在一定範圍禁止接近學校。
他認為，梁嫌犯性侵女大學生命案，不只是偷女性內衣褲的戀物癖人格，而是性犯罪及犯罪殺人人格，根據研究，這類犯罪者人格形成，小時候與父母關係接觸不順暢，依附關係有問題。
梁嫌在犯下性侵命案前，曾強擄另名女大學生未遂，顯示犯下性侵命案前已有徵兆，對這類型犯罪者的矯治，用藥物治療作用不大，在國外治療案例，主要靠心理及團體諮商心理治療矯治，梁嫌是正常人，無精神病史，不是精神疾病患者，非可依刑法主張心神喪失、精神耗弱減輕或免刑。
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