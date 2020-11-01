我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡前別忘時鐘撥回1小時！ 夏令時間11/1凌晨2時結束

9100萬人提早投票！川、白選前最後周末衝刺關鍵州

「叔叔帶你們看小白兔」桃園男欲拐兩幼童被逮

記者鄭國樑／桃園1日電
男子見小朋友進屋告訴父母親要去看小白兔，趕緊離開。(記者鄭國樑／翻攝)
男子見小朋友進屋告訴父母親要去看小白兔，趕緊離開。(記者鄭國樑／翻攝)

一名男子昨天下午騎機車在桃園市龍潭區閒逛，經過巷子時發現兩名幼童（姊弟）在住家前玩水，停車上前聊天搭訕，竟藉口要帶小朋友去看小白兔要他們上車，幸好姊姊進屋子告訴父母親「有叔叔要帶我們去看小白兔」，家長驚覺有問題趕緊察看，男子才慌張逃逸。

由於正值長榮大學發生女大學生遭姦殺案轟動社會，家長和鄰居都提高警覺，隨即向龍潭警分局中興派出所報案，警方也不敢馬虎，派出所和分局偵查隊組成專案小組，昨晚循線在大溪區找到涉案的邱姓男子（38歲，無前科）並帶回詢問，邱嫌坦承說過要帶小朋友看兔子。警方訊後依略誘罪嫌函送桃園地檢署偵辦，另外持續追查邱男有無涉及其他案件。

警方根據天羅地網監視畫面，查出邱男昨天下午騎乘著自己的機車離開大溪住家四處遊蕩，行經龍潭地區繞進巷內時，發現住家前有2名幼童在玩水沒有家長或其他大人在場，而且騎車來回觀看多次，確認沒其他大人照顧小朋友，見有機可趁隨即停車上前搭訕。聊天過程中邱藉口以要帶小朋友去看小白兔，挑動幼童的好奇心，要兩名幼童上機車。

兩幼童是7、6歲的姊弟，姊姊機警進屋內告訴父母親有不認識的「叔叔」要帶他們去看動物，家長覺得納悶和擔心，立即走出屋外察看，邱男見行跡敗露，隨即騎車逃逸無蹤，社區很快傳出有陌生人要拐小朋友的事，引來不少議論和恐慌。

龍潭警分局獲報後立即了解案情，並考量如果不即時嫌逮獲犯嫌，將造成轄區民眾的恐慌，隨組成專案小組查緝，調閱住家及周遭監視器，找出嫌犯特徵及騎乘的交通工具，沿線循監視器追查行蹤，5小時後在桃園市大溪區找到邱男及作案車輛。

龍潭警分局分局長陳清華呼籲，民眾家中若有年幼孩童，家長應特別注意關照，不可讓孩童獨自在外嬉戲，應隨時注意孩童行蹤並應在視線範圍內，如出門在外，家長更應全程陪同，以免遭有心人覬覦犯案，另為防止類似案件發生，已經編排警力加強巡邏，以維護轄區治安。

男子事先在現場觀察，確認現場沒大人，只有小朋友。(記者鄭國樑／翻攝)
男子事先在現場觀察，確認現場沒大人，只有小朋友。(記者鄭國樑／翻攝)

上一則

台灣盡是川粉 押寶極端不智

下一則

海基代理董座免申報財產 藍批開巧門

延伸閱讀

對女傭施暴 菲律賓政府召回駐巴西大使調查

對女傭施暴 菲律賓政府召回駐巴西大使調查
水情緊張赴石門水庫視察 蘇貞昌：政府沒留住水資源

水情緊張赴石門水庫視察 蘇貞昌：政府沒留住水資源
江啟臣轉戰桃市長？能否連任主席是關鍵

江啟臣轉戰桃市長？能否連任主席是關鍵
趙紫陽下葬周年 家屬「監視器」下祭拜

趙紫陽下葬周年 家屬「監視器」下祭拜

熱門新聞

台東志航基地的空軍第7聯隊F-5E戰機，目前主要擔任新進飛官訓練。（本報資料照片）

台灣台東F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

2020-10-28 22:22
張毅(右)與楊惠珊一路互相扶持，走過30年的創作路。(本報資料照片)

導演張毅輸血感染傳病危 影后楊惠姍傷心斷聯

2020-10-28 03:29
陸委會前副主委趙建民根據八項指標表示，兩岸關係已進入「準戰爭」狀態。圖為解放軍日前派遣運八反潛機進入台灣防空識別區邊緣。(圖：國防部提供)

40年來最嚴峻時刻 前陸委會副主委：兩岸進入準戰爭

2020-10-25 02:28
前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開案纏訟15年。(本報資料照片)

台開內線交易案 扁女婿趙建銘更五審判3年8月

2020-10-29 22:12
美國國務院批准售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統。(圖取自波音推特)

美再批准售台百套「岸置魚叉反艦飛彈」約23.7億美元

2020-10-26 18:15
據傳鴻海成立專案小組，目標是擊敗立訊；鴻海稱這項消息「並非基於事實」。 路透

郭台銘傳下令「徹底擊敗」立訊 鴻海：並非事實

2020-10-26 05:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我
川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增

川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增
廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死
紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡