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女大生命案 嫌犯坦承性侵殺人 抵押受害人手機加油棄屍

記者林保光、吳淑玲╱高雄1日電
長榮大學女學生在台南台鐵橋下道路被擄殺，案發前不只路燈不亮，分隔島還雜草叢生。（記者吳淑玲╱攝影）
長榮大學女學生在台南台鐵橋下道路被擄殺，案發前不只路燈不亮，分隔島還雜草叢生。（記者吳淑玲╱攝影）

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遭擄殺命案，高雄橋頭地檢署昨天證實，梁嫌涉嫌勒昏鍾女後性侵，後來發覺氣絕抱鍾女上車，在尋覓棄屍地途中還擅自取走鍾女的財物和手機，甚至拿鍾女的手機抵押給加油站抵油費；檢方依強制性交故意殺人、強盜故意殺人罪嫌向法院聲請羈押禁見，法院裁准羈押、但不禁見。

據了解，梁嫌剛落網時，面對警詢情緒看起來頗為平靜，僅承認對鍾女猥褻，否認對鍾女生前性侵；但檢方與法醫前晚相驗大體和解剖，後來拿出相驗初步結果，突破嫌犯心防，讓梁嫌坦承一開始以繩索勒押鍾女，鍾女強力抵抗，鞋子也脫落，最後鍾女全身癱軟昏迷，便將鍾女拖到路旁隱密處性侵。

梁嫌後來發現鍾女已氣絕，把鍾女抱上車，開車到處繞，發現車子快沒油，還拿走鍾女的手機和現金儲值卡等財物，在高雄市岡山區某加油站，以抵押手機加油後再尋地棄屍，直到10月29日下午，回到高雄市阿蓮區，把鍾女拖下車，一路拖行到棄屍地點。他供稱，在拖行時鍾女衣服才脫落，棄屍後也把鍾女衣物丟棄。

法醫已採集相關檢體，昨天交由法醫研究所化驗，最快三至五天法醫報告才出爐，將可進一步確認梁嫌作為。

檢方表示，根據調查資料，綜合被告供述、複驗結果及全案證據，認定被告曾涉嫌強制性交故意殺人，又盜走鍾女財物，涉強盜故意殺人罪嫌，向橋頭地方法院聲押他。法官認為他有逃亡及反覆實施強制性交犯罪之虞准押，但因梁已坦承犯罪，無勾串、滅證之虞，不禁止接見通信。

據了解，檢方與法醫前晚相驗大體和解剖，相驗過程長達近四個小時，有資深員警私下表示，相當罕見，可看出檢察官慎重，但要等女大學生父母抵台後，相驗程序才能完成。

鍾父昨接受中央社訪問時表示，希望凶嫌受到台灣最重刑法懲處，發揮警惕，不要再有其他女孩遭遇不幸，「如果刑法不夠重，年輕人會覺得殺人不是什麼大事，就會引起仿效」。

依中華民國刑法規定，強制性交而故意殺人者，處無期徒刑或死刑；因強盜而殺人者，可處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。但依目前司法實務，兇嫌若提出精神疾病等抗辯，恐有逃死機會。

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