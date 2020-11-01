黑白集／馬國湧罵聲 台灣還安全嗎？

涉嫌勒死長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生的梁姓嫌犯（中）遭法官裁准羈押。（本報資料照片）

認為台灣 治安良好而來台留學，去年還返國分享台灣生活點滴的馬來西亞籍鍾姓女大生，竟在台灣慘遭殺害；不只鍾母哭喊不能接受，馬國網友更湧現罵聲，其中最讓台灣人難堪的莫過於追問：台灣還安全嗎？

曾經，外國人對台灣的印象何止友善安全？不但遺失錢包、護照常能送回，夜半逛便利超商 、吃夜宵、賞夜景，也成為許多老外最窩心的回憶。

如今馬國網友怒喊「台灣還安全嗎」，聽來刺耳，但今年初，一名來台求學後留台工作的馬來西亞女性華僑，慘遭分屍並棄屍基隆山區；不到一年，又發生這起女大生在學校附近被擄殺害命案，怎不教馬國人民心驚！

尤其此案凸顯了社會治安與校園安全防護的破洞；從市府、警方到學校的輕忽，更讓人懷疑政府維護人民安全的決心。

例如9月底就有同校女生在相同地點差點遭綁，結果不是追查、防範和宣導，而是「有沒有報案？」的羅生門。連路燈不亮，校方、里長、公所和市府也都各有說辭，就是沒人負責；原來責任在偷剪電纜的竊賊！

然後是固定儀式：校長道歉、市長道歉、警政署長和內政部 長道歉，總統也向學生家屬與馬國人民道歉了；而且蔡總統還記得台灣「應該是最友善安全的國度」！

台灣還安全嗎？原本答案很肯定，如今，誰敢拍胸脯保證？