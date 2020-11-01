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女大生被擄慘死 父悲痛：不會再到台灣 希望判兇手死刑

台灣新聞組╱台北1日電
鍾姓女生父母從砂拉越古晉國際機場飛抵吉隆坡第二國際機場，大馬留台校友會聯合總會署理會長洪進興（左一）前往接機協助辦理赴台事宜。(中央社)
鍾姓女生父母從砂拉越古晉國際機場飛抵吉隆坡第二國際機場，大馬留台校友會聯合總會署理會長洪進興（左一）前往接機協助辦理赴台事宜。(中央社)

馬來西亞籍的鍾姓女學生10月28日晚間從校園返回宿舍途中，遭陌生梁姓男子隨機以繩索勒住頸部並強拉上車後致死，女學生的父親表示，希望兇嫌受到台灣最重的刑法懲處（死刑），希望此事件發揮警惕作用，不會再有其他女孩遭遇類似不幸。

鍾姓女大生遇害，輿論沸騰，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌昨天代表政府向受害者家屬和馬國表達至深歉意。

總統府發言人張惇涵說，蔡總統高度關注，並向學生的家屬、馬國人民表達至深的歉意，也請政府單位全力協助家屬辦理各項後續事宜。蔡總統認為，台灣應是最友善、安全的國家，發生這樣的不幸事件，不僅對台灣的國際形象有莫大傷害，更代表在社會安全維護出現漏洞，必須徹底檢討，確保不再發生。

中央社報導，鍾父說，「如果刑法不夠重，年輕人會覺得殺人不是什麼大事，就會引起效仿。」這次去台灣，他希望能夠到女兒生活過的地方、走過的地方看一看，參與她人生最後的生活。不過疫情當下，他也不知道這個願望能否實現，「現在最大的心願是把事情處理好，把女兒的骨灰帶回家」。

鍾父說這是他第一次去台灣，也是最後一次去台灣了。「我以為我去台灣是去參加女兒的畢業典禮，我們真的不希望是這樣帶女兒回去的，我們希望是她陪我們蹦蹦跳跳的回去。我以後不會再到台灣，這是一個傷心地。」

鍾父說，他當初就不希望女兒出國念書，「我只希望她在我身邊。我之所以允許她出國，是想讓她過她想要的大學生活。」他說小兒子前些天才要求要到澳洲念書，但女兒發生了這樣的事，他不會允許兒子出國讀書了。

台灣 澳洲 疫情

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