太陽花占政院案開庭 檢斥魏揚：當殉道者就別說不違法

太陽花學運成員魏揚（左）30日到最高法院出庭。（記者林孟潔／攝影）

太陽花學運成員六年前攻占行政院，學運領袖魏揚等七人不服被二審依煽惑他人犯罪判刑，上訴並聲請言詞辯論，最高法院昨天以煽惑他人犯罪是否違憲、公民不服從和抵抗權的要件等兩項爭點，請四名專家學者提供法律意見。

檢方指出，魏揚等人雖主張抵抗權、公民不服從，但憲法22條基本人權保障，是否涵括保障抵抗權仍有疑義，若列為爭點討論，涉及憲政層次，應先停止審判，待大法官 釋憲後再行開庭。

最高法院昨日開庭，被告由促轉會委員尤伯祥組成12人的龐大律師團，最高檢察署則指派吳巡龍、朱朝亮檢察官蒞庭論告，檢辯雙方針對辯論庭要辯什麼爭執不休，討論近2小時。

檢方表示，公民不服從是政治學概念，不是法律概念，不應該列入爭點討論，「魏揚等人為理念奮鬥令人敬佩，但既然要當殉道者，就不要說自己不違法」，坐在被告席的魏揚一臉尷尬；律師團召集人尤伯祥認為，抵抗權的根本來自國民主權，公民不服從概念仍可透過基本權進入法律體系討論。

魏揚指出，六年前的三一八、三二三攻占事件，均是基於公民不服從、抵抗權來行動，他認為刑法煽惑他人犯罪有違憲之虞，未來最高法院言詞辯論會探討是否做合憲性解釋，或等大法官釋憲，也會討論中華民國法律是否存在抵抗權、公民不服從，本案在最高法院的辯論將是民主、法治重要里程碑。

法官列出兩項爭點，第一是刑法煽惑他人犯罪規定是否違憲、是否做合憲性解釋，第二是抵抗權、公民不服從的要件為何，是否能讓個案減免刑責；法官諭知檢辯應提出共四名專家學者，針對爭點提供法律意見書。