大馬望族女魂斷台灣 母崩潰：一命償一命

涉嫌勒死長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生的梁姓嫌犯（中）30日由台南警方押解移送高雄橋頭地檢署。（記者劉學聖／攝影）

長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女學生在台遇害，據了解，鍾姓女大生為家中獨生女，父親是馬國家鄉客家族裔的前領袖，頗有社會聲望。學校通知家長時，鍾母在電話中悲痛大哭，無法自抑。

本報系聯合報報導，馬來西亞留台校友會聯合總會秘書彭慶和表示，家屬得知不幸消息後，情緒非常激動，因為是獨生女，「這真的無法形容」。家屬昨晚從東馬飛往吉隆坡，辦理入台、出境特別許可，預計今晚抵台。

彭慶和坦言，長久以來大家對台灣 的印象都是治安好，近來疫情 嚴峻，台灣也處理得好，社會也滿祥和，但這件事一發生，嫌犯還這麼冷血，大家都沒有辦法相信會發生在馬來西亞留台學生身上。他也自責表示，輔導學生到台灣念書卻遇上這件事，「自己也會過意不去」。

另據中央社報導，鍾姓女大學生的母親說，她希望可以見到殺害女兒的兇嫌，因為她很想知道女兒死前的最後一刻是怎麼樣的。「我想知道凶嫌到底對我女兒做了哪些事？他有沒有把我女兒虐待至死？就算知道了答案我不能怎樣，但我還是想知道。」

鍾母還表示，「我希望兇嫌被判絞刑，那麼就可以讓他知道被勒死的感覺是多麼難受。一命償一命。」她說心裡雖然知道兇嫌也是別人父母的孩子，就像她的女兒一樣也是有爸爸媽媽的，但她永遠沒辦法原諒對方。

鍾女在家排行老大，還有2個弟弟，父親是一家建築公司的董事，也是砂勞越第三大城市詩巫的客家公會前主席，在當地有很高的社會地位。