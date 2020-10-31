台開案審逾8年 扁婿趙建銘獲減刑 犯重罪竟愈判愈輕

台灣高等法院審理台開案，認定全案涉犯加重內線交易罪，因適用速審法減刑，判處趙建銘（圖左）3年8月、趙玉柱（圖右）4年徒刑。（本報資料照片）

前總統陳水扁女婿趙建銘涉及台開內線交易案，因台灣 最高法院對犯罪所得計算不同，案件纏訟至今15年，高等法院更五審認定，共犯不法利益達台幣1億318萬餘元，屬證交法加重內線交易罪，可處7年以上徒刑，但全案審理超過8年，適用速審法規定減刑，昨判趙建銘3年8月徒刑、總統親家趙玉柱判刑4年。

同案被告台開前董事長蘇德建判刑3年8月，寬頻房訊總經理游世一判刑4年4月，全案仍可上訴，尚未定讞。

合議庭指出，趙建銘當時不僅是台大醫師，也是總統女婿，智識程度和社經地位高於一般大眾，卻在三井宴中確認買股張數，再轉報父親，讓民眾對證交市場的健全和公平產生高度疑慮，但考慮在偵查中認罪且沒實際獲利，認為檢方求刑8年過重。

趙玉柱曾任小學校長，身為教育工作者及總統親家，有相當的買賣股票投資 經驗，智識程度與社經地位均高於一般大眾，卻利用內線消息買入台開股票，獲利高達台幣3000多萬元，犯後始終否認犯罪，因此判刑4年，犯罪所得全部沒收。

趙建銘的台開內線案，是當年阿扁家族爆發的弊案中，最早被起訴的案件；最高法院一再撤銷發回的主要爭點，無非這群人利用內線買入股票者的犯罪所得到底該如何計算？由於犯罪所得是否超過一億，直接影響刑度，最高法院總能找到撤銷、發回的理由，唯一確定的是利用程序的延宕，讓被告們享有速審法的減刑優惠，更一再延緩正義的實踐。

趙建銘案不是權貴案件延宕未結的唯一，法院裡纏訟超過十年的權貴案件不在少數，且多數是牽扯鉅額金錢的貪汙或經濟犯罪，諷刺的是，對照司法院想花大錢宣傳的國民法官法，多數權貴案件幾乎都不適用，但民眾對司法的信任感，其實就這樣一點一滴流失。