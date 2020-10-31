我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

台開案審逾8年 扁婿趙建銘獲減刑 犯重罪竟愈判愈輕

台灣新聞組／台北31日電
台灣高等法院審理台開案，認定全案涉犯加重內線交易罪，因適用速審法減刑，判處趙建銘（圖左）3年8月、趙玉柱（圖右）4年徒刑。（本報資料照片）
台灣高等法院審理台開案，認定全案涉犯加重內線交易罪，因適用速審法減刑，判處趙建銘（圖左）3年8月、趙玉柱（圖右）4年徒刑。（本報資料照片）

前總統陳水扁女婿趙建銘涉及台開內線交易案，因台灣最高法院對犯罪所得計算不同，案件纏訟至今15年，高等法院更五審認定，共犯不法利益達台幣1億318萬餘元，屬證交法加重內線交易罪，可處7年以上徒刑，但全案審理超過8年，適用速審法規定減刑，昨判趙建銘3年8月徒刑、總統親家趙玉柱判刑4年。

同案被告台開前董事長蘇德建判刑3年8月，寬頻房訊總經理游世一判刑4年4月，全案仍可上訴，尚未定讞。

合議庭指出，趙建銘當時不僅是台大醫師，也是總統女婿，智識程度和社經地位高於一般大眾，卻在三井宴中確認買股張數，再轉報父親，讓民眾對證交市場的健全和公平產生高度疑慮，但考慮在偵查中認罪且沒實際獲利，認為檢方求刑8年過重。

趙玉柱曾任小學校長，身為教育工作者及總統親家，有相當的買賣股票投資經驗，智識程度與社經地位均高於一般大眾，卻利用內線消息買入台開股票，獲利高達台幣3000多萬元，犯後始終否認犯罪，因此判刑4年，犯罪所得全部沒收。

趙建銘的台開內線案，是當年阿扁家族爆發的弊案中，最早被起訴的案件；最高法院一再撤銷發回的主要爭點，無非這群人利用內線買入股票者的犯罪所得到底該如何計算？由於犯罪所得是否超過一億，直接影響刑度，最高法院總能找到撤銷、發回的理由，唯一確定的是利用程序的延宕，讓被告們享有速審法的減刑優惠，更一再延緩正義的實踐。

趙建銘案不是權貴案件延宕未結的唯一，法院裡纏訟超過十年的權貴案件不在少數，且多數是牽扯鉅額金錢的貪汙或經濟犯罪，諷刺的是，對照司法院想花大錢宣傳的國民法官法，多數權貴案件幾乎都不適用，但民眾對司法的信任感，其實就這樣一點一滴流失。

股票 台灣 投資

上一則

太陽花占政院案開庭 檢斥魏揚：當殉道者就別說不違法

下一則

大馬望族女魂斷台灣 母崩潰：一命償一命

延伸閱讀

川普凌晨發推文嗆聲：白登若當選 是保守派大法官幫忙

川普凌晨發推文嗆聲：白登若當選 是保守派大法官幫忙
3決戰州計票時間 高院尊重州法不修改

3決戰州計票時間 高院尊重州法不修改
「決戰州」賓州、北卡、威州計票時間 高院不修改

「決戰州」賓州、北卡、威州計票時間 高院不修改
台開內線交易案 扁女婿趙建銘更五審判3年8月

台開內線交易案 扁女婿趙建銘更五審判3年8月

熱門新聞

台東志航基地的空軍第7聯隊F-5E戰機，目前主要擔任新進飛官訓練。（本報資料照片）

台灣台東F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

2020-10-28 22:22
張毅(右)與楊惠珊一路互相扶持，走過30年的創作路。(本報資料照片)

導演張毅輸血感染傳病危 影后楊惠姍傷心斷聯

2020-10-28 03:29
陸委會前副主委趙建民根據八項指標表示，兩岸關係已進入「準戰爭」狀態。圖為解放軍日前派遣運八反潛機進入台灣防空識別區邊緣。(圖：國防部提供)

40年來最嚴峻時刻 前陸委會副主委：兩岸進入準戰爭

2020-10-25 02:28
淡江大學大陸所榮譽教授趙春山。記者呂佳蓉／攝影

11月3日台灣最危險時刻？ 學者這樣說

2020-10-23 08:54
美國國務院批准售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統。(圖取自波音推特)

美再批准售台百套「岸置魚叉反艦飛彈」約23.7億美元

2020-10-26 18:15
據傳鴻海成立專案小組，目標是擊敗立訊；鴻海稱這項消息「並非基於事實」。 路透

郭台銘傳下令「徹底擊敗」立訊 鴻海：並非事實

2020-10-26 05:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲
空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭
川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真

川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真
希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損

希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損