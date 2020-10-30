馬籍女大生在台遭勒斃 兇嫌認「意圖性侵」失手

台南長榮大學外籍生遭殺害棄屍，警方在高雄棄屍現場蒐證。（記者周宗禎／翻攝）

台南市長榮大學一名鍾姓女外籍生28日失蹤，校方29日向移民 署台南專勤隊報案，警方29日晚在高雄市阿蓮區大崗山風景區產業道路找到外籍生遺體，並逮捕梁姓嫌犯，他坦承犯案，稱意圖性侵 卻失手勒斃。

警方說，校方於29日下午許至移民署台南勤隊報案稱馬來西亞籍學生行蹤不明，同時通報台南市歸仁分局協助尋找。警方獲報後研判事情不單純，立刻調閱鍾女行動電話訊號與學校附近監視器畫面過濾。

影音來源：聯合新聞網

警方發現，鍾姓女學生前晚8時47分行經台鐵沙崙線高架橋與長大路高架橋下便道，之後便失去蹤影，經派員前往查訪，在台鐵高架橋下便道發現一隻女鞋，查證確認女鞋是鍾女所有，研判鍾女恐遭非自願性帶離現場。

警方同時發現一部轎車形跡可疑，研判28歲、無業有竊盜前科的梁姓男子涉有重嫌，立即透過車辨系統掌握梁嫌行蹤，並在高雄市阿蓮區查獲他。

梁承認帶走鍾姓女學生、「丟」到阿蓮山區，但否認殺人，警方循線到阿蓮查訪，確認鍾女已經死亡。

警方指出，尋獲鍾女遺體的時候，發現鍾女衣衫凌亂；梁嫌後來坦承意圖性侵失手勒死人，但梁嫌拒絕夜間偵訊，警方將他移送高雄橋頭地檢署。

據了解，鍾姓女學生失蹤後，她友人在Dcard貼文協尋，這則貼文引發南部各大專院校學生關切。

今凌晨又有一名長榮女大學生到歸仁分局報案 指日前疑遭一名奇怪男子以類似手法差點擄走，警方還在偵辦確認是否為梁嫌所為。