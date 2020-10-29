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慶破案喝花酒 9刑警記過調職

記者林保光、張宏業、賴佩璇╱高雄29日電
高雄旗山（見圖）、仁武兩警分局9刑警慶破案喝花酒，遭記過調職嚴懲。(取材自臉書)
高雄旗山（見圖）、仁武兩警分局9刑警慶破案喝花酒，遭記過調職嚴懲。(取材自臉書)

北、高兩市都爆警紀醜聞。高雄市仁武、旗山兩警分局九名偵查隊小隊長及偵查佐相約聚餐，餐後「續攤」到有女服務生坐檯的「江山美人」KTV「喝花酒」，被市警局靖紀小組查獲；市警局長劉柏良震怒，對九人加重記過兩次，拔去「刑事牌」、調地服務，後續追究幹部責任。

據了解，這家KTV在高雄市鳥松區，是高雄市一名前議員與人合夥經營；去年6月底曾遭十多名男子開槍砸店，一名店員大腿中彈受傷，警方10天後逮捕陳姓等八名男子，並搜出一支AR一五突擊步槍。

仁武、旗山兩偵查隊最近聯手查辦毒品案，10月26日逮捕一人，待溯源追辦，他們便相約聚餐，後轉去江山美人KTV「續攤」。市警局督察室早盯上仁武偵查隊一名交往複雜陳姓偵查佐，列為「靖紀對象」，發現他涉足不當場所後前往KTV查察，才發現多達九名員警正和五名坐檯小姐飲酒作樂，帶回查辦。

此外，台北地檢署偵辦北市員警風紀案，又查出二名曾任中山一派出所的員警陳俊安與李功華，涉嫌按月收受轄內色情業者賄款並包庇、還接受業者招待喝花酒，昨指揮北機站兵分29路搜索及約談陳、李及涉嫌行賄的業者共13人到案，全案朝違背職務行、受賄等罪方向偵辦。

毒品

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