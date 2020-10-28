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公車失控 整條街都是煞車痕…14人傷9車毀

記者邱瑞杰、游明煌／基隆28日電
基隆市吳姓公車司機27日駕車途中疑煞車失靈，先衝撞號誌桿減速，最後撞上路旁貨車才停下，公車面目全非。(記者游明煌／攝影)
基隆市吳姓公車司機27日駕車途中疑煞車失靈，先衝撞號誌桿減速，最後撞上路旁貨車才停下，公車面目全非。(記者游明煌／攝影)

基隆市公車司機吳姓男子昨天傍晚駕公車突失控疾駛約400公尺，沿路撞斷兩根電桿、一根號誌桿，連撞路旁多輛汽機車，仍無法停止，直到「撞扁」路旁一台貨車才停下，造成14人輕傷，9車受損。吳姓司機未酒駕，他說公車剛做完保養，不過為何煞車失靈肇禍，警方正在調查。

警方調查，吳姓司機（58歲）昨天駕駛103線公車從八斗子發車，要開往市中心公車總站。行經中正路、祥豐街和豐稔街三叉路口時，疑煞車失靈一路急駛。

公車先在中正路擦撞兩輛機車，到祥豐街口衝往對向要塞司令官邸下方號誌桿試圖停車，但公車撞斷號誌桿仍未停下，繼續逆向急駛，一路衝撞路旁機車，最後撞上停在釣具行前貨車，推擠到騎樓牆柱，公車才停住。

「嚇死了。」釣具行人員說，屋外突傳來巨響，出門一看公車就停在家門口，店外冰箱都被撞飛；如果不是貨車擋住，公車恐怕直接撞進釣具行。

目擊者說，公車一路往前衝，撞上路旁貨車停下後「車頂都在冒煙」。當時公車司機失神坐在駕駛座，有計程車司機協助開啟車門，讓乘客先下車。

消防人員趕到，吳受困駕駛座，移動座椅後自行起身下車，傷勢無大礙，另有10名乘客和3名騎車民眾輕傷送醫。一名被撞傷騎士說，公車像坦克從後直直撞，他連人帶車摔倒。

吳男說，肇事公車昨天剛完成保養，不知為何煞車失靈。市府公車處已派員協助調查原因，並到醫院探視傷者。

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