車禍逆轉！妒夫飆車撞店殺妻 2幼子險陪葬

彰化縣溪湖鎮一家四口車禍，消防隊員從轎車後座救出兩名幼童。(圖：消防局提供)

26歲林姓男子與妻子感情生變，今年8月兩人在車內爭吵，行車記錄器錄下林男一面說「結束掉啦」，一面飆車時速達144公里，不顧車上還有一對幼子女，最後車子失控撞進超商 ，妻死、幼女重傷。檢方昨天依殺人、恐嚇、強制、殺人未遂罪嫌提起公訴，並認為違反兒少法，建議法官依一罪一罰從重量刑。

這起原本看似單純的車禍 意外，竟是妒夫狠殺妻小的惡行！中國 時報報導，陳女懷疑丈夫有小三，兩人產生嫌隙，8月18日晚林妻帶兩歲女兒及位滿一歲大兒子回娘家，19日晚間7時20分，林男以小孩生病要去看醫生為由聯絡妻子，開車載妻小前往溪湖鎮一家診所。

看診後，林男查看陳女手機發現有曖昧簡訊，懷疑她另結新歡，行車記錄器錄下兩人對話，林男盛怒之下猛踩油門邊說「好、今晚對駛」、「結束掉而已啦」等，陳女一聽懷疑先生想帶全家共赴黃泉，欲打開車門跳車。

林男不放手，開車到中山高溪湖交流道，故意偏離車道假裝要撞分隔島，陳女驚恐大喊「我不要啦，我要回家啦」，林男仍以時速144公里高速往前直衝，最後高速撞進一家超市。所有過程全被行車記錄器拍下，林男事後也坦承當時想要同歸於盡。

本報系聯合報報導，林妻因強烈撞擊，當場心包膜裂傷，送醫不治，後座兩歲幼女硬腦膜下出血、肺挫傷、急性呼吸衰竭，急救挽回一命，目前還在呼吸照護病房插管治療，一歲幼兒因有安全座椅保護，僅受皮肉傷，交由親人帶回照顧。林男右足踝骨折，如今柱枴杖走路。

彰檢指出林男當晚與妻子在車內爆發激烈口角後，竟猛踩油門飆速至144公里，以死威脅妻子，還高速衝撞超市肇禍，昨天依殺人、殺人未遂等罪起訴林男，並請法院從重論處。