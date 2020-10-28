海巡署艦艇進駐馬祖 1天就驅離4艘陸籍違法船隻

馬祖海域近期出現大量陸籍抽砂船越界抽砂，海巡署艦隊分署北機隊新北艦27日起與馬祖海巡隊10037艇、3538艇，分別在馬祖與福州間海域進行取締。(圖／馬祖海巡提供)

馬祖海域近期出現大量陸籍抽砂船越界抽砂，為有效打擊違法抽砂行為，27日起由海巡署艦隊分署北機隊新北艦、馬祖海巡隊10037艇、3538艇協同大陸執法船舶，分別在馬祖與福州間海域針對違法抽砂船進行取締，截至27日下午5點統計，已驅離 2艘陸籍漁船及2艘陸籍貨輪，目前限制水域內的抽砂船已全數淨空。

艦隊分署表示，此次兩岸協同執法專案勤務重點置於南、北竿及莒光海域，結合兩岸海上大型艦艇執法能量，打擊非法陸籍「三無船舶」（無船名、無船舶證書及無船籍港）及「抽（運）砂船」。

據統計，共驅離2艘大陸漁船、新北艦驅離2艘大陸貨輪，陸方執法船則發現1艘非法抽砂船，因海象不佳無法登檢，後續將依現場蒐證資料重罰處分。另外，在連江縣政府協助下，已完成福澳港碼頭及岸水電租用事宜。

艦隊分署表示，除持續推動兩岸協同執法，將陸續調派大型艦進駐馬祖，首先由新北艦先行領軍，後續由苗栗艦接力支援南竿海域。11月起調派連江艦長駐馬祖海域支援，積極防堵大陸船舶於馬祖海域進行違法行為。

從去年至今年9月底統計，馬祖海巡隊登檢帶案大陸抽砂船6艘、沒收罰金及拍賣 繳納國庫金額高達1億4,980萬元，行政罰鍰已達700萬元；但馬祖海域大陸抽砂船多數於莒光與南竿間航道滯留、航行及作業，多在6000衝尺限制水域外，非管轄水域。

艦隊分署指出，未來將持續加強南北竿及莒光周邊海域巡護勤務，透過兩岸共打機制，結合大型艦船能量，強力執行驅離及取締越界陸船，針對越界抽砂船做到「船拍賣、人法辦」，確保馬祖海域海洋資源永續發展。