我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診877萬例 德州破90萬例

MLB世界大賽／道奇擊敗光芒 相隔32年再奪冠

涉招攬用美金操作外匯吸金11億 金盛4人收押

記者林伯驊／高雄28日電

高雄「金盛集團」涉招攬用美金投資操作外匯吸金，稱每月固定紅利，拉下線有獎金；1年9個月後付不出利息，檢調接獲投資人控訴，本月22日指揮搜索，王姓負責人等4人訊後聲押獲准，另有6人交保，初步清查集團吸金超過11億元，上千人受害。

檢調追查，45歲王姓男子是金盛集團實際負責人，2017年1月在高雄、台南辦投資說明會，佯稱集團在香港公司擁有香港證監會核發、可為客戶提供資產管理的「金融9號牌照」，由基金經理人操作外匯交易獲利。

集團以3千至30萬美元不等（約台幣8萬5千元至850萬元）為一投資單位，稱每月可獲3%至7的紅利，拉下線另可獲得高額推薦獎金。

2018年10月集團突無法出金、宣布倒閉，王稱遭公司幹部捲款而逃，投資人追討無門向檢調報案；檢調蒐證年餘展開搜索，查扣現金439萬、進口跑車、重型機車、聯名行李箱等物，傳喚13人到案。

王男等人否認吸金，但檢方清查金流，懷疑集團根本沒操作投資；王與集團執行長張姓男子皆持墨西哥、奈及利亞等國護照，檢方認定涉違反銀行法等罪嫌，有逃亡、滅證、勾串共犯之虞，聲押禁見王和3名重要幹部獲准，另6人交保。

檢方查出，同遭收押的集團市場總監符姓男子，曾是7年前爆發吸金139億元的馬勝集團成員，他到金盛後向馬勝受害者宣傳投資10萬美元以上，可贖回先前在馬勝持股，有多人受騙，二度受害。

投資 美元 香港

上一則

反制美軍售台魚叉 中恐出動自殺式無人機

下一則

女大生怕鬼要求「同房分床」 他睡4天手就忍不住慘挨告

延伸閱讀

日動畫電影 10天吸金1億美元

日動畫電影 10天吸金1億美元
外匯局：經濟有撐 推升人民幣

外匯局：經濟有撐 推升人民幣
涉吸金2.6億 前綠委張清芳之子被訴

涉吸金2.6億 前綠委張清芳之子被訴
黑頭仔

黑頭仔

熱門新聞

台灣長榮大學職業暨環境與食品安全研究中心主任張振平以霧化器呈現氣炸鍋後方排氣孔會把空氣往上噴。(記者邱宜君／攝影)

氣炸鍋油煙 是油鍋13倍 不開抽油煙機 空汙暴增1525倍

2020-10-22 19:10
（本報資料照片）

長榮4000億爭產落幕 長子贏了將全面接管

2020-10-21 03:27
淡江大學大陸所榮譽教授趙春山。記者呂佳蓉／攝影

11月3日台灣最危險時刻？ 學者這樣說

2020-10-23 08:54
陸委會前副主委趙建民根據八項指標表示，兩岸關係已進入「準戰爭」狀態。圖為解放軍日前派遣運八反潛機進入台灣防空識別區邊緣。(圖：國防部提供)

40年來最嚴峻時刻 前陸委會副主委：兩岸進入準戰爭

2020-10-25 02:28
美國國務院批准售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統。(圖取自波音推特)

美再批准售台百套「岸置魚叉反艦飛彈」約23.7億美元

2020-10-26 18:15
據傳鴻海成立專案小組，目標是擊敗立訊；鴻海稱這項消息「並非基於事實」。 路透

郭台銘傳下令「徹底擊敗」立訊 鴻海：並非事實

2020-10-26 05:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜
加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時
電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略
影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離

影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離
火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」

火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」