涉招攬用美金操作外匯吸金11億 金盛4人收押

高雄「金盛集團」涉招攬用美金投資 操作外匯吸金，稱每月固定紅利，拉下線有獎金；1年9個月後付不出利息，檢調接獲投資人控訴，本月22日指揮搜索，王姓負責人等4人訊後聲押獲准，另有6人交保，初步清查集團吸金超過11億元，上千人受害。

檢調追查，45歲王姓男子是金盛集團實際負責人，2017年1月在高雄、台南辦投資說明會，佯稱集團在香港 公司擁有香港證監會核發、可為客戶提供資產管理的「金融9號牌照」，由基金經理人操作外匯交易獲利。

集團以3千至30萬美元 不等（約台幣8萬5千元至850萬元）為一投資單位，稱每月可獲3%至7的紅利，拉下線另可獲得高額推薦獎金。

2018年10月集團突無法出金、宣布倒閉，王稱遭公司幹部捲款而逃，投資人追討無門向檢調報案；檢調蒐證年餘展開搜索，查扣現金439萬、進口跑車、重型機車、聯名行李箱等物，傳喚13人到案。

王男等人否認吸金，但檢方清查金流，懷疑集團根本沒操作投資；王與集團執行長張姓男子皆持墨西哥、奈及利亞等國護照，檢方認定涉違反銀行法等罪嫌，有逃亡、滅證、勾串共犯之虞，聲押禁見王和3名重要幹部獲准，另6人交保。

檢方查出，同遭收押的集團市場總監符姓男子，曾是7年前爆發吸金139億元的馬勝集團成員，他到金盛後向馬勝受害者宣傳投資10萬美元以上，可贖回先前在馬勝持股，有多人受騙，二度受害。