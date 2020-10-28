突然中風無法控制車子 追撞1死5傷

丁姓男子27日開車行經新北市新莊區復興路，疑中風追撞前方四輛機車、一輛單車，車禍現場一片狼藉。(記者柯毓庭／攝影)

56歲丁姓男子昨天下午開車行經新北市新莊區復興路，疑突然中風 追撞前方4輛機車、1輛單車，造成騎單車82歲吳姓老翁摔車撞擊頭部，當場失去生命跡象，搶救不治，另有5人受傷；肇事丁男送醫口齒不清、面部癱瘓，供稱身體不適肇事，警方還在調查。

警方調查，丁姓男子昨天下午2時許開車直行復興路1段，經過中港路口後，突然往前追撞，直接撞倒前方4輛機車與1輛單車，騎單車的吳姓老翁倒地後翻滾兩圈，面部朝下、口部出血，路旁商家民眾聞聲外出查看，上前協助吳翁止血，但老翁當時已失去意識。

目擊民眾說，聽到一聲巨響後抬頭，就看到丁男轎車擦撞4輛機車和1輛單車，隨後車子一側開上旁邊三角公園路緣石，斜著車子開過緣石後又繼續往前行，最後緩緩滑向逆向車道路旁，車頭毀損，車頂還留有撞擊機車和單車的零件。

警、消到場時丁癱坐在駕駛座，嘴巴大開、意識模糊，消防隊員破壞車體將人救出送醫，全身多處輕微擦挫傷；吳姓老翁則已無呼吸心跳，搶救至昨天下午3時不治。其他4名機車騎士傷勢無礙。

經查丁未酒駕，醫生診斷出現面部癱瘓、口齒不清等疑似中風症狀；他送醫時供稱，身體突然不適才無法控制車輛致事故發生。