我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診877萬例 德州破90萬例

MLB世界大賽／道奇擊敗光芒 相隔32年再奪冠

突然中風無法控制車子 追撞1死5傷

記者柯毓庭／新北報導
丁姓男子27日開車行經新北市新莊區復興路，疑中風追撞前方四輛機車、一輛單車，車禍現場一片狼藉。(記者柯毓庭／攝影)
丁姓男子27日開車行經新北市新莊區復興路，疑中風追撞前方四輛機車、一輛單車，車禍現場一片狼藉。(記者柯毓庭／攝影)

56歲丁姓男子昨天下午開車行經新北市新莊區復興路，疑突然中風追撞前方4輛機車、1輛單車，造成騎單車82歲吳姓老翁摔車撞擊頭部，當場失去生命跡象，搶救不治，另有5人受傷；肇事丁男送醫口齒不清、面部癱瘓，供稱身體不適肇事，警方還在調查。

警方調查，丁姓男子昨天下午2時許開車直行復興路1段，經過中港路口後，突然往前追撞，直接撞倒前方4輛機車與1輛單車，騎單車的吳姓老翁倒地後翻滾兩圈，面部朝下、口部出血，路旁商家民眾聞聲外出查看，上前協助吳翁止血，但老翁當時已失去意識。

目擊民眾說，聽到一聲巨響後抬頭，就看到丁男轎車擦撞4輛機車和1輛單車，隨後車子一側開上旁邊三角公園路緣石，斜著車子開過緣石後又繼續往前行，最後緩緩滑向逆向車道路旁，車頭毀損，車頂還留有撞擊機車和單車的零件。

警、消到場時丁癱坐在駕駛座，嘴巴大開、意識模糊，消防隊員破壞車體將人救出送醫，全身多處輕微擦挫傷；吳姓老翁則已無呼吸心跳，搶救至昨天下午3時不治。其他4名機車騎士傷勢無礙。

經查丁未酒駕，醫生診斷出現面部癱瘓、口齒不清等疑似中風症狀；他送醫時供稱，身體突然不適才無法控制車輛致事故發生。

中風

上一則

反制美軍售台魚叉 中恐出動自殺式無人機

下一則

女大生怕鬼要求「同房分床」 他睡4天手就忍不住慘挨告

延伸閱讀

《老照片說故事》爺奶和兒孫

《老照片說故事》爺奶和兒孫
步長腦心通膠囊 腦心同治專利中成藥

步長腦心通膠囊 腦心同治專利中成藥
中風偏癱及下肢疲軟美國東方醫學中心「百日重生」專項服務

中風偏癱及下肢疲軟美國東方醫學中心「百日重生」專項服務
疫期掀騎行熱 紐約市單車失竊激增 曼哈頓華埠也頻傳

疫期掀騎行熱 紐約市單車失竊激增 曼哈頓華埠也頻傳

熱門新聞

台灣長榮大學職業暨環境與食品安全研究中心主任張振平以霧化器呈現氣炸鍋後方排氣孔會把空氣往上噴。(記者邱宜君／攝影)

氣炸鍋油煙 是油鍋13倍 不開抽油煙機 空汙暴增1525倍

2020-10-22 19:10
（本報資料照片）

長榮4000億爭產落幕 長子贏了將全面接管

2020-10-21 03:27
淡江大學大陸所榮譽教授趙春山。記者呂佳蓉／攝影

11月3日台灣最危險時刻？ 學者這樣說

2020-10-23 08:54
陸委會前副主委趙建民根據八項指標表示，兩岸關係已進入「準戰爭」狀態。圖為解放軍日前派遣運八反潛機進入台灣防空識別區邊緣。(圖：國防部提供)

40年來最嚴峻時刻 前陸委會副主委：兩岸進入準戰爭

2020-10-25 02:28
美國國務院批准售台100套岸置魚叉反艦飛彈系統。(圖取自波音推特)

美再批准售台百套「岸置魚叉反艦飛彈」約23.7億美元

2020-10-26 18:15
據傳鴻海成立專案小組，目標是擊敗立訊；鴻海稱這項消息「並非基於事實」。 路透

郭台銘傳下令「徹底擊敗」立訊 鴻海：並非事實

2020-10-26 05:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜
加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時
電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略
影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離

影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離
火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」

火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」