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補習班狼師針孔偷拍如廁 女生揭惡行檢方起訴

記者曾增勳／桃園27日電
桃園一家高中補習班林姓班主任在女廁裝設針孔攝影機，偷拍女學生如廁更衣，女生報案提告，桃園地檢署偵結起公訴。(示意圖／ingimage)
桃園一家高中補習班林姓班主任在女廁裝設針孔攝影機，偷拍女學生如廁更衣，女生報案提告，桃園地檢署偵結起公訴。(示意圖／ingimage)

桃園市桃園區一家高中補習班林姓班主任自2016年6月至12月間，在補習班女廁天花板偷裝針孔攝影機，偷拍多名女學生如廁、更衣，被女學生察覺報警提告，警方在林男補習班查獲針孔攝影機及隨身碟、筆電，發現多名女學生受害，桃園地檢署今天偵結將林男依妨害秘密罪嫌提起公訴。

檢警調查，新北市41歲林姓男子長期在桃園1家高中補習班擔任班主任，與前往補習班女學生熟稔，未料他竟在女廁所天花板，偷偷裝設儲存記憶卡的針孔攝影機，偷拍女學生如廁、更衣，2016年10月間，劉姓女生查覺廁所天花板疑似針孔偷拍，隔年2月轉告莊姓女生，莊再轉告「小璇」等女生。

「小璇」後於2017年8月間在林男補習班的隨身碟，發現她和朱姓、溫姓女生如廁影片，她轉告2女生後向警方報案提告。同年9月1日，警方前往補習班搜出針孔攝影機及查扣林男隨身碟、筆電，發現林男拍攝朱姓、溫姓及「小璇」至少3名女學生如廁更衣私密影片，警方懷疑林男偷拍多年，不只3名女生受害。

林男坦承，他是自2016年5月到12月間，在補習班女廁天花板裝設針孔攝影機，偷拍朱姓、溫姓和「小璇」等女學生如廁影片。

桃檢表示，根據證人說法，難以認定林男在2017年2月被女生知悉後仍斷續偷拍針孔影片行為，針對朱姓、溫姓女生提告，偵結將林男依妨害秘密罪嫌提起公訴。

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