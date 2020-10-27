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單親媽陪酒抵債 2稚女遭虐餵餿水

台灣新聞組╱台北27日電
台中市何姓女子25日透過臉書直播，透露友人的兩名幼女遭人虐待。(取材自臉書DeerZone嚴選)
台中市何姓女子25日透過臉書直播，透露友人的兩名幼女遭人虐待。(取材自臉書DeerZone嚴選)

台中一名女直播主與友人25日深夜透過臉書直播，揭發令人髮指的虐童事件。指一名為了還債而下海陪酒的單親媽媽，育有兩女兒，疑遭男友與酒店經紀公司雇主虐待，警方連夜救出兩女童。小姊妹確有受虐，單親媽昨也提出傷害與妨害自由告訴，全案由警方偵辦中。

本報系聯合報報導，經營服飾配件的何姓女子，25日深夜11時許在臉書「DeerZone嚴選」直播，透露女性友人的兩個小孩，一個2歲，一個剛滿月，疑似遭虐待，施虐人讓小孩「吃餿水」、「餵藥」、「抽菸」，有網友看到直播後，26日紛紛跑到醫院的急診室關心。

台中市第五警分局東山所表示，全案目前尚在釐清中，據查，兩名女童的手、腳有多處瘀傷，女童母親稱嫌犯犯案的時間在這個月期間。

另據中國時報報導，23歲的單親媽媽曾做過傳播妹，後因兩度懷孕離開，但因前男友在楊姓男子的酒店經紀公司欠債又撞車，她在男友入監後因背書本票而被楊盯上。

楊不僅逼她還沒坐完月子就「立即上工」坐檯陪酒還錢，還以照顧小孩為由，要求單親媽與兩個女兒搬到他指定住處，實則是監控她賺錢還債，每月還加收「保母費」。單親媽也在認識楊旗下經紀公司的26歲林姓幹部後，進一步交往同居。警方調查，楊、林兩男都疑似對小姊妹施暴。

據報導，何女說，女童生母因財務因素，加上對方疑打兩名小孩，才在孤立無援下向她求助；警方將小姊妹救出，發現兩女童身上有瘀青舊傷和有疑似捏痕的小紅點，單親媽無法確認是誰動手虐童。

楊、林對於是否虐童，避重就輕，由警方釐清偵辦。小姊妹先由單親媽友人帶回照顧，社工評估認為，單親媽保護子女能力不足，已經介入緊急安置兩姊妹。

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