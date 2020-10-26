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搥頭15下釀1歲童亡 保母承認自己小孩不會這樣打

記者林伯驊／高雄26日電
徐姓保母（右二）去年3月間受託全天照料羅姓男童，不料僅1個多月就涉打死。(本報資料照片)
徐姓保母（右二）去年3月間受託全天照料羅姓男童，不料僅1個多月就涉打死。(本報資料照片)

高雄徐姓保母去年4月間認為1歲多的羅姓男童不理會她叫喚，涉連打臉5下，再把男童壓她膝蓋上出拳猛搥頭約10次，時隔8小時發現男童僵硬冰冷才送醫。徐女審理辯稱，為想懷孕而停憂鬱症的藥，沒想到失控，橋頭地院認為沒有情堪憫恕之處，僅符自首要件，依傷害致死罪判6年10月。可上訴。

判決指出，領有保母人員技術士證的徐姓女子（33歲），去年3月12日接受羅姓女子委託，全天照料1歲多的羅姓男童，每月酬勞2萬5500元台幣；但才1個多月、同年4月23日晚間9點多，徐女疑不滿羅童不理會她叫喚，竟情緒失控，將男童帶到家裡2樓浴室門口施暴。

徐姓女子當時先以右手連打羅童臉頰5次，再以左手將羅童壓在她膝蓋上，出右拳接連槌打頭頂10次，過程中羅童還因被打滑落，臉朝下撞地板；徐女教訓後，帶羅童回3樓房間睡覺，但隔天清晨5點半多，她發現他口吐白沫、嘴角流血、身體僵硬冰冷且無反應，趕緊帶去衛福部旗山醫院急救。

由於羅姓男童有嘴角流血、顱骨粉碎性骨折、顱腦損傷、寰枕關節脫位等傷勢，到醫院之前已無呼吸心跳，不治死亡；醫院發現男童頭部有血腫，隨即通報旗山警分局，徐女當場向員警表示羅童平時都她負責照顧，「前1天有動手拍打頭部，但不知是否就是這樣造成死亡」。

徐女應訊、審理時也承認有動手打男童，但辯稱，她本身有服用抗憂鬱症藥物，因想要懷孕而停藥，沒想到會情緒失控打小孩；合議庭認為，徐女本身也育有3名子女，她也稱會打自己小孩、但不會像打羅童這樣打，怒批她差別對待，加上她手段嚴重、第一時間輕忽未送醫，毫無可憫恕之處。

合議庭認定，徐女主觀上應沒要置男童於死的犯意，僅出於傷害犯意，另考量她符自首要件可減輕刑度，認罪有悔悟，已跟羅母達成和解，依對兒童犯傷害致死罪判6年10月徒刑。

徐姓保母去年4月涉打1歲羅童，當她發現身體僵硬冰冷，趕緊抱去衛福部旗山醫院急救。...
徐姓保母去年4月涉打1歲羅童，當她發現身體僵硬冰冷，趕緊抱去衛福部旗山醫院急救。(記者林伯驊／翻攝)

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