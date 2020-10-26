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女大生怕鬼找他「同房分床」 男同學忍不住伸手摸下體

記者林伯驊／高雄26日電
高雄謝姓男大生受合租的女同學要求「同房分床」睡覺，卻遭控涉性騷擾，他被起訴後兩人和解，女同學撤告。(示意圖／Ingimage)
高雄謝姓男大生受合租的女同學要求「同房分床」睡覺，卻遭控涉性騷擾，他被起訴後兩人和解，女同學撤告。(示意圖／Ingimage)

高雄謝姓男大生去年底應室友女同學要求，搬到她房間「同房分床」睡，但遭指控僅過了四天，謝就忍不住，涉伸手撫摸她下體，女同學感覺被摸驚醒怒斥「再一次你就死定了！」並氣得提告；不過橋頭地院審理期間，謝跟女同學和解，她也同意撤告，法官判此案公訴不受理，可上訴。

檢方起訴指出，謝姓男子跟女同學是大學同學，共同承租高雄某公寓的5樓1戶，去年底時女同學認為聽到房間有小孩哭聲感到害怕，便要謝把床墊搬到她房間，兩人同房分床睡覺。

謝姓男子去年12月5、6日起搬去女同學的房間睡覺，卻僅隔幾天、同月9日下午1點多，女同學當時因身體不適躺在床上休息，謝將手伸進她內褲撫摸，女同學感覺不對勁驚醒，喝斥「你再一次你就死定了！」謝才趕緊停止。

女同學並沒馬上原諒謝姓男子，提告性騷擾防治法第25條第1項性騷擾罪嫌，還要求附帶民事求償。檢方起訴謝姓男子後，他積極尋求女同學原諒，賠錢終於達成和解，雙方簽下和解書，女同學也具狀向法院表明願意撤告；由於女同學提告的性騷擾罪為告訴乃論，法官考量既然雙方已和解撤告，判公訴不受理。

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