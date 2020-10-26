人倫悲劇！壓力大砍死精神病女兒 母自戕獲救

台南市25日發生病母涉嫌殺死患思覺失調症女兒的人倫悲劇。(記者黃宣翰／攝影)

台南市昨天下午發生母殺女兒的人倫悲劇。蔡姓婦人疑因不堪久病，加上長期照顧患有思覺失調症女兒壓力過大，昨天在家中留下寫有輕生念頭的紙條後，持菜刀到三樓房間砍殺32歲女兒頭頸，再持刀割頸自殘；警方及時趕到搶下菜刀，蔡女輕傷，但女兒送醫不治。

「我太太在家中留下紙條，可能外出想輕生。」家住台南市安南區李姓男子昨天下午到轄區派出所報案，指稱蔡姓妻子留下紙條，便條紙夾著5萬9000元台幣要給他當生活費，內容提及她為腸胃病痛所苦， 要帶女兒出去走一走。

員警先到李家察看確認紙條，隨即通報協尋，但調閱附近監視錄影器卻未見蔡女外出，再陪同李上樓，發現蔡女在三樓房間手持菜刀抵住脖子，情緒相當激動，床上躺著女兒全身是血；員警見情況危急上前奪下菜刀，通報後將蔡女及女兒送醫急救。

台南市消防局派員趕到，見李女頭頸有刀傷，緊急包紮後送往醫院急救，但因頸部一道長達18公分傷口，傷勢嚴重不治；蔡姓婦人右頸部輕微割傷，送醫後無大礙，員警戒護就醫後昨晚帶返偵詢，蔡婦承認犯案，說女兒過得太辛苦了，她要帶女兒一起走。

李男說，妻子可能受不了病痛，擔心自己走了女兒沒有人照顧。李的兄長說，弟媳長期為腸胃疾病所苦，發生這種人倫悲劇，家人都很感到傷心難過。

據了解，李姓男子和蔡姓妻子育有二女一子，李原從事木工，近年退休 ，妻子原在家縫衣服，後來改在附近賣金紙，死者是大女兒，罹患思覺失調症多年；親友透露，蔡女有情緒障礙，曾因失眠 到醫院看診，但未向精神科求診。