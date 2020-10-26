男犯強盗案被逮 意外揪7年前撿屍性侵

一名女子7年前疑遭撿屍性侵，報案後警方在體內採得男性檢體，卻比對不出嫌犯身分。直到今年7月，張姓男子因涉及毒品、妨害自由及強盜案，經DNA比對才查出他犯下7年前這起性侵案。(示意圖／ingimage)

一名女子七年前疑遭撿屍性侵 ，報案後警方在體內採得男性檢體，卻比對不出嫌犯身分。直到今年7月，張姓男子因涉及毒品 、妨害自由及強盜案，經DNA比對才查出他犯下七年前這起性侵案。張向警方承認載被害女子去摩鐵，對方沒反抗發生關係，但否認下藥迷姦。警詢後依妨害性自主罪嫌函送法辦。

據悉，2013年5月間，該名女子下班後帶著酒意到友人住處，期間張男見女子酒醉，喪失行為能力，便以載回家睡覺為由將女子抱起，搭計程車到汽車 旅館加以性侵。

隔日女子酒醒後發現自己全裸在床，下體疼痛，懷疑遭性侵，到醫院驗傷，警方經醫院通報循線找來女子了解案情。女子告訴警方，事發當晚她毫無意識，不知道自己如何進入汽車旅館、如何與對方發生性行為，最後決定提告性侵。

雖然警方在女子下體採得精子檢體，但比對多年仍無法查出相符檢體，案件逐漸變成一起未破冷案，直到今年7月，張男涉入毒品糾紛，並遭妨害自由、恐嚇、強盜等罪嫌法辦，鑑識人員對他進行唾液採證後，竟比對出與七年前性侵案相符的DNA檢體，張見罪證確鑿，坦承犯行，稱兩人當晚都喝了酒，但沒服用藥物，發生性行為雙方也無財物交易與允諾。