我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診4300萬例 全美逾863萬例

強風增加山火風險 舊金山灣區36.1萬戶再停電

隱匿財報開庭 林郭文艷不認罪：信任專業卻被扯進去

記者王聖藜／台北26日電
大同現任董事長林郭文艷被控隱匿財報26日到台北地院出庭。(記者王聖藜/攝影)
大同現任董事長林郭文艷被控隱匿財報26日到台北地院出庭。(記者王聖藜/攝影)

大同集團旗下中華映管投資中國華映科技有19項承諾未於財報揭露，現任董事長林郭文艷、服刑中的前董事長林蔚山等被依違反證交法起訴。台北地院今天開庭，林郭文艷說她是華映董事，但未參與營運，她一向信任專業，卻「就這樣把我牽扯進去」，否認犯罪。

來源：聯合新聞網

林郭文艷說，檢察官起訴她有許多誤會，她從沒有隱瞞、隱匿財報的動機，「不會認罪的」；林郭表示，最近有其他事情要忙碌，未詳細閱讀起訴書，會和律師研究後再說明。

林郭文艷稱，基本上她未簽署華映的任何財報，財報底稿是由會計師專業製作，她相信華映團隊是以會計原則作出財報；她說，之前在大同擔任執行副總，華映的事有華映團隊在談，她未涉入，華映也沒有報告大同的董事會。

林郭文艷說，不過，就起訴書所描述，她參與的是同意「借殼上市」的投資案，有關19項交易承諾則完全未提及，且，安永會計師事務所也曾出會計意見書，稱交易承諾「沒有重大性」。

林郭文艷的委任律師盧筱筠說，本案重點不是交易合不合理，是林郭有無蓄意的主觀犯意，林郭只是華映董事、非管理階層，不須在財報上簽署，財報怎麼揭露？揭露到什麼程度？由專業財會團隊處理、判斷。

盧筱筠說，依起訴事實，被起訴的本身是華映的子公司、孫公司的投資案，推動過程由子公司、孫公司出具承諾文件，「要怎樣揭露不該由林郭文艷負責」；依調查局的訊問資料，會計師工作底稿已巨細靡遺呈現交易承諾，可見得財報經過專業判斷，不懂檢察官為何執意起訴？

林郭文艷對被限制出境說，她是冤枉的，被限制出境、出海是不公平處分，她沒有海外資產，希望法官對限境處分能公平考慮；盧筱筠說，林郭工作、家庭、生活都在台灣，於工作上發生重大轉折多事之秋時，仍遵期出庭，加上林郭的母親高齡98歲要照料，林郭沒有逃亡動機。

林郭文艷偵查中以500萬元台幣交保，同案以100萬元交保的華映前總理林盛昌，也出庭辯無罪。林盛昌說，他在華映負責經營策略轉變，財報簽證並非他專長，他以理工背景參與華映，完全信賴會計師的專業。

華映前財務長汪志成偵查中以50萬元交保，也否認犯罪。汪說，他眼睛中風，2014年去大陸看到華映科技的年報，才曉得有交易承諾的事；汪說，他曾問會計事務所的人交易承諾要不要揭露，獲回覆是「不需要、不是重要事項」，於是按照從前的作法作業。

中華映管投資中國華映科技19項承諾事項未揭露，台北地檢署偵查認定隱匿影響投資人判斷，今年8月21日依違反證交法起訴林郭文艷、林蔚山等人；林蔚山因背信案發監宜蘭監獄服刑，今天未被傳喚出庭，全案12月28日再行準備程序。

投資 中國 台灣

上一則

跟拍港獨人士 1港人被台逐出境

下一則

男犯強盗案被逮 意外揪7年前撿屍性侵

延伸閱讀

11月&12月話題：良辰美景憶當年

11月&12月話題：良辰美景憶當年
在台情蒐！港人李彬豪跟拍學運人士 遭遣返

在台情蒐！港人李彬豪跟拍學運人士 遭遣返
11月&12月話題：良辰美景憶當年

11月&12月話題：良辰美景憶當年
百年家電大同變天！「最強媳婦」林郭文艷丟掉經營權

百年家電大同變天！「最強媳婦」林郭文艷丟掉經營權

熱門新聞

台灣長榮大學職業暨環境與食品安全研究中心主任張振平以霧化器呈現氣炸鍋後方排氣孔會把空氣往上噴。(記者邱宜君／攝影)

氣炸鍋油煙 是油鍋13倍 不開抽油煙機 空汙暴增1525倍

2020-10-22 19:10
（本報資料照片）

長榮4000億爭產落幕 長子贏了將全面接管

2020-10-21 03:27
中華民國前副總統吳敦義（右）18日受訪表示，若秉持馬政府時期「和陸、友日、親美」的政策發展，就有可能維持台灣和平穩定的發展。(記者潘俊宏／攝影)

影／女兒曾與白登子杭特同台 吳敦義：當時白登還不是候選人

2020-10-18 17:03
淡江大學大陸所榮譽教授趙春山。記者呂佳蓉／攝影

11月3日台灣最危險時刻？ 學者這樣說

2020-10-23 08:54
陸委會前副主委趙建民根據八項指標表示，兩岸關係已進入「準戰爭」狀態。圖為解放軍日前派遣運八反潛機進入台灣防空識別區邊緣。(圖：國防部提供)

40年來最嚴峻時刻 前陸委會副主委：兩岸進入準戰爭

2020-10-25 02:28
美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福。(聯合報系資料照片)

薛瑞福：台灣是美正常夥伴 北京施壓是死路

2020-10-19 20:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天
杭特性愛影片？ 郭文貴與巴農的網站流出照片 無法辨識

杭特性愛影片？ 郭文貴與巴農的網站流出照片 無法辨識

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%
封面故事／別怕「人還在，錢沒了」…年金越早買越划算

封面故事／別怕「人還在，錢沒了」…年金越早買越划算