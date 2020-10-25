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如此師表? 騙3童拍裸照 系主任重判7年8月

記者邵心杰╱台南25日電
陳姓系主任誘騙三名小學男女童拍裸照供他觀賞，遭台南地院重判7年8月徒刑。(本報資料照片)
陳姓系主任誘騙三名小學男女童拍裸照供他觀賞，遭台南地院重判7年8月徒刑。(本報資料照片)

陳姓男子去年用臉書messenger偽裝女國中生，欺騙三名小學男女童拍裸照給他看，警方查出陳男竟是北部一所私立大學副教授兼系主任，台南地院認定，陳男涉犯以詐術使兒童製造猥褻行為的電子訊號共三罪，重判應執行7年8月徒刑。

合議庭痛批，陳男曾在大學任教，教育程度非低，不知潔身自愛，僅為求一己性欲、壓力發洩，竟以詐術使未滿12歲兒童拍攝猥褻數位照片供己觀賞，所為對被害人身心健康危害至鉅，嚴重敗壞社會善良風俗，惡性非輕。

校方說，該副教授今年2月1日辦理退休，起初不了解是什麼原因，新學期開始後，因檢察官到校才知道發生這件事，副教授目前在校內已無兼課或有任何教學行為，對於判決結果，校方表示會再研議處理。

檢警調查，陳男在台北市住處，以messenger通訊軟體暱稱「林Ｘ」帳號，私訊給三名學童，佯稱自己是國中女生，先傳送不詳女性裸照給對方，誤認他為女性，再誘騙學童依指示自拍裸照，回傳給他觀賞。

據統計，去年3月至12月間，分別有小四、小六女童及小六男童三人受害，被害人以手機拍攝裸露胸部、下體照片給他，每人次數三至五次、照片張數則7至21張不等，直至家長發現後報警處理。

陳男在法院坦承犯行，辯護人指出，陳男對外貌有自卑感，後從事教職期間，因為壓力及自卑感壓迫，為求刺激而產生歧念犯下此案，且與其中一女童達成和解，男童也表示不願意追究，請求法官酌減其刑，但法官未採。

messenger 退休 手機

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