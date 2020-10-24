罹思覺失調…兒疑母要害他 8種凶器砍死她

台南市患有思覺失調症的李姓男子，23日凌晨持家中八種凶器狠殺母親，現場客廳血跡斑斑。(記者吳淑玲／翻攝)

台南市患有思覺失調症李姓男子，昨天凌晨懷疑母親要害他，涉持家中榔頭、水果刀、日光燈管等八種凶器，將母親打成重傷，送醫仍不治；李男雙手是血待在現場被捕，台南地檢署檢察官訊後依涉殺害直系血親尊親屬罪，且有逃亡之虞向法院聲押。

據指出，李男（30歲）罹患思覺失調症，有就醫史，平常由母親（52歲）照顧，命案發生時，只有母子兩人在一樓，父親在三樓睡覺，李男過往不曾有暴力傾向，今年8月突然暴怒摔碗盤，傷到母親的腳，被強制送醫；但他在療養院 天天吵著要回家，李母不忍心，9月底帶兒子回家，沒想到不到一個月就發生悲劇，李父在警局哀傷表示「很無奈」。

命案在台南，李男和父母同住，父親是小包商，家境不錯。前天深夜李男和母親在一樓客廳因故起衝突，竟持榔頭、水果刀、剪刀及日光燈管等朝母親砍殺，李母試圖逃往後門，又被拉回來猛砍，鄰居聽到呼救聲報案。

台南佳里警分局獲報趕到現場，發現陳婦身受重傷倒地，現場血跡斑斑，李男滿手是血呆立原地，救護人員趕緊將陳婦送醫，急救無效死亡；李男遭逮捕後，稱懷疑母親要害他，才將母親砍死，但多數時間沉默，無法交代行凶過程。

案發時李男父親在睡覺，只聽到狗叫聲，沒留意樓下狀況，直到鄰居報案才發覺。家屬指出，李男就讀大學時就病發就醫，病情穩定才出院。案發時精神狀況很不穩定，無法說明案發過程。

檢方指出，死者傷勢集中在頭、頸及胸等上半身，因傷勢不只一處，初步檢視傷口外觀，似為多種凶器亂砍所致，由於死者身體多處傷口有打、刺、砍痕跡、深淺不一，難從外觀辨識致命傷或何種凶器所致，擇日解剖鑑定。檢方也憂心凶嫌精神狀況，囑託警方如有強制就醫需求，隨時待命將李男送醫。