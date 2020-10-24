我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美單日新冠確診8.26萬 再創新高 38州住院數攀升

罹思覺失調…兒疑母要害他 8種凶器砍死她

台灣新聞組╱台南24日電
台南市患有思覺失調症的李姓男子，23日凌晨持家中八種凶器狠殺母親，現場客廳血跡斑斑。(記者吳淑玲／翻攝)
台南市患有思覺失調症的李姓男子，23日凌晨持家中八種凶器狠殺母親，現場客廳血跡斑斑。(記者吳淑玲／翻攝)

台南市患有思覺失調症李姓男子，昨天凌晨懷疑母親要害他，涉持家中榔頭、水果刀、日光燈管等八種凶器，將母親打成重傷，送醫仍不治；李男雙手是血待在現場被捕，台南地檢署檢察官訊後依涉殺害直系血親尊親屬罪，且有逃亡之虞向法院聲押。

據指出，李男（30歲）罹患思覺失調症，有就醫史，平常由母親（52歲）照顧，命案發生時，只有母子兩人在一樓，父親在三樓睡覺，李男過往不曾有暴力傾向，今年8月突然暴怒摔碗盤，傷到母親的腳，被強制送醫；但他在療養院天天吵著要回家，李母不忍心，9月底帶兒子回家，沒想到不到一個月就發生悲劇，李父在警局哀傷表示「很無奈」。

命案在台南，李男和父母同住，父親是小包商，家境不錯。前天深夜李男和母親在一樓客廳因故起衝突，竟持榔頭、水果刀、剪刀及日光燈管等朝母親砍殺，李母試圖逃往後門，又被拉回來猛砍，鄰居聽到呼救聲報案。

台南佳里警分局獲報趕到現場，發現陳婦身受重傷倒地，現場血跡斑斑，李男滿手是血呆立原地，救護人員趕緊將陳婦送醫，急救無效死亡；李男遭逮捕後，稱懷疑母親要害他，才將母親砍死，但多數時間沉默，無法交代行凶過程。

案發時李男父親在睡覺，只聽到狗叫聲，沒留意樓下狀況，直到鄰居報案才發覺。家屬指出，李男就讀大學時就病發就醫，病情穩定才出院。案發時精神狀況很不穩定，無法說明案發過程。

檢方指出，死者傷勢集中在頭、頸及胸等上半身，因傷勢不只一處，初步檢視傷口外觀，似為多種凶器亂砍所致，由於死者身體多處傷口有打、刺、砍痕跡、深淺不一，難從外觀辨識致命傷或何種凶器所致，擇日解剖鑑定。檢方也憂心凶嫌精神狀況，囑託警方如有強制就醫需求，隨時待命將李男送醫。

療養院

上一則

在野反萊豬提案 民進黨幾全封殺

下一則

韓流感疫苗36死 陳時中：台灣賽諾菲批號不同

延伸閱讀

一屍兩命！他殺孕妻棄屍荒野 假惺惺上演「尋妻大戲」

一屍兩命！他殺孕妻棄屍荒野 假惺惺上演「尋妻大戲」
屋崙殺人犯鞋店挾持人質開6槍 警封6條街 僵持6小時投降

屋崙殺人犯鞋店挾持人質開6槍 警封6條街 僵持6小時投降
屋崙殺人犯闖進鞋店挾持人質開6槍 僵持6小時投降

屋崙殺人犯闖進鞋店挾持人質開6槍 僵持6小時投降
洛杉磯華埠合勝堂命案 上訴小組確認原判

洛杉磯華埠合勝堂命案 上訴小組確認原判

熱門新聞

台灣長榮大學職業暨環境與食品安全研究中心主任張振平以霧化器呈現氣炸鍋後方排氣孔會把空氣往上噴。(記者邱宜君／攝影)

氣炸鍋油煙 是油鍋13倍 不開抽油煙機 空汙暴增1525倍

2020-10-22 19:10
中華民國前副總統吳敦義（右）18日受訪表示，若秉持馬政府時期「和陸、友日、親美」的政策發展，就有可能維持台灣和平穩定的發展。(記者潘俊宏／攝影)

影／女兒曾與白登子杭特同台 吳敦義：當時白登還不是候選人

2020-10-18 17:03
（本報資料照片）

長榮4000億爭產落幕 長子贏了將全面接管

2020-10-21 03:27
淡江大學大陸所榮譽教授趙春山。記者呂佳蓉／攝影

11月3日台灣最危險時刻？ 學者這樣說

2020-10-23 08:54
美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福。(聯合報系資料照片)

薛瑞福：台灣是美正常夥伴 北京施壓是死路

2020-10-19 20:40
台灣駐斐濟代表處於本月8日在當地飯店舉行國慶酒會，但遭中國大使館人員闖入，該中國外交官與台方工作人員發生肢體衝突。(美聯社資料照)

台灣外交人員被中方毆打 台外交部：斐濟盼淡化處理

2020-10-19 10:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題

身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題
信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事

信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事
OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲

OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲
川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏

川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏
白登講九次「拜託」 成辯論口頭禪

白登講九次「拜託」 成辯論口頭禪